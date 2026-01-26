Užkliuvo Ruginienės elgesys mišių metu

Užfiksuotose vaizdo įrašuose matyti, kad mišių metu, kai reikėdavo atsistoti, atsiklaupti ar persižegnoti, premjerė šių veiksmų neatliko ir likdavo sėdėti.
„Ministrė pirmininkė nėra tikinti ir praktikuojanti katalikė, todėl mišių metu religinių apeigų neatliko“, – portalui „Delfi“ jos elgesį paaiškino premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, dalyvavo ir kitų religinių konfesijų Lietuvoje vadovai.
Paminėti mūsų tautų bendro 1863–1864 metų sukilimo metinių į Lietuvą atvyko Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Laisvės partijos pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius stojo ginti premjerės.
„Šiaip premjerę galima kritikuoti labai daug už ką, bet kai ta kritika tampa neadekvati, tą irgi reikia įgarsinti. Sekmadieniniai internetai burbuliavo, kad per protokolines mišias Vilniaus Katedroje su Ukrainos prezidentu premjerė nesižegnojo ir liko sėdėti, kai reikėjo atsistoti. Šiaip tai tik noriu priminti, kad Lietuvoje nėra valstybinės religijos. Galima ginčytis, kodėl valstybių vadovai oficialaus priėmimo metu vedami pasimelsti, bet čia jau kita diskusija. Premjerė savo protokolines pareigas atliko, pamaldų metu elgėsi taktiškai ir pagarbiai, o jei nesi tikintis – žegnotis neprivalai. I. Ruginienė ir duodama priesaikas Seime nesakė „Tepadeda man Dievas“. Man netrukdo nei sekuliarus, nei tikintis valstybės vadovas. Linkiu visiems religinius reikalus palikti asmeniniam apsisprendimui“, – feisbuke pirmadienį rašė T. Vytautas Raskevičius.
