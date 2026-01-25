Inga Ruginienė: sukilimo dalyvių ir vadų atminimas mums brangus, o jų idealai – artimi

„Prieš imperinę priespaudą stojusių sukilimo dalyvių ir vadų atminimas mums brangus, jų idealai giliai artimi ir šiandien, o jų kova – skausmingai atpažįstama sudėtingoje mūsų regiono istorijoje ir dabartyje. Branginama laisvė yra čia gyvenančių tautų bendravardiklis, mus vienijantis principas, todėl ir nuo agresijos besiginančią Ukrainą tvirtai remiame ir remsime“, – Vyriausybės pranešime cituojama I. Ruginienė.
Taip ji kalbėjo minint 1863–1864 m. metines Vilniuje, į kurį atvyko Lenkijos ir Ukrainos prezidentai Karolis Nawrockis bei Volodymyras Zelenskis.
„Sukilimas buvo užgniaužtas, bet lietuvių tauta išliko atspari visiems vėlesniems bandymams ištrinti lietuvybę ir savarankiškumo siekį. Visados prisiminkime tai kaip drąsinantį nepalaužiamos stiprybės pavyzdį ir saugokime tai, dėl ko ryžtingai ir kantriai kovota“, – akcentavo premjerė.
Kaip skelbta, sekmadienį į Prezidentūrą atvyko Lenkijos prezidentas K. Nawrockis su žmona Marta Nawrocka, juos pasitiko Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė.
Lenkijos prezidentas kartu su Lietuvos vadovu G. Nausėda bei Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu dalyvavo Vilniaus arkikatedros bazilikoje rengiamose šv. Mišiose, kur buvo pagerbti 1863–1864 m. sukilimo dalyviai.
Po šv. Mišių šalių lyderiai apsilankė Senųjų Rasų kapinių koplyčioje, kur vyko 1863–1864 m. sukilimo pagerbimo ceremonija.
Senųjų Rasų kapinėse yra palaidoti sukilimo vadai Zigmantas Sierakauskas ir Konstantinas Kalinauskas, taip pat 18 sukilimo dalyvių, kurių palaikai 2017 metais buvo rasti Gedimino kalne.
Kiek anksčiau prezidento kanceliarija pranešė, kad G. Nausėda paminėti 1863–1864 metų sukilimą prieš Rusijos okupacinę valdžią į Vilnių pakvietė ir „broliškų regiono valstybių vadovus“.
2023 m. Seimas paskelbė Sausio 22–ąją – 1863–1864 m. sukilimo prieš Rusijos okupacinę valdžią pradžios dieną – atmintina data.
ELTA primena, kad šeštadienį prezidentas G. Nausėda su pirmąja ponia D. Nausėdiene lankėsi Varšuvoje, kur susitiko su Lenkijos prezidentu K. Nawrockiu bei jo žmona M. Nawrocka.
Abiejų valstybių vadovai dalyvavo 163–ųjų Sausio sukilimo metinių renginiuose, taip pat Markų mieste iškilmingos ceremonijos metu pristatė Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui skirtą memorialinę kompoziciją.
