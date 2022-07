Stringa naujų pasų išdavimas: ar buvo galima užkirsti tam kelią?

– Kodėl ribosite klientų srautą?

– Tai buvo nutarta, nes vis daugiau ir daugiau Lietuvos piliečių pageidauja gauti Lietuvos Respublikos pasus. Daugiau asmenų keliauja ir todėl nori daugiau kelionės dokumentų. Tačiau tie apribojimai galioja tik paso gavimui. Asmens tapatybės kortelę žmonės gali gauti be jokių pakeitimų, jie gali atvykti į bet kurį Migracijos departamento padalinį be išankstinės registracijos ir užsisakyti tapatybės kortelę. Pasą bus galima užsisakyti tik iš anksto rezervavus vizitą Migracijos departamento padalinyje. Toks sprendimas buvo priimtas dar ir dėl to, kad skaičiai didėja. Jeigu iki šiol per dieną aptarnaudavome iki 2,5 tūkst. asmenų, norinčių įsigyti pasą, tai išanalizavę ir atlikę tyrimą nusprendėme mažinti aptarnavimo skaičių iki 1,6 tūkst., nes Migracijos departamentas gavo informaciją, kad gamintojai, kurie Lietuvai tiekia pasų blankų lapus negauna tam tikrų medžiagų ir negali pagal visus užsakymus laiku pateikti dokumentų. Todėl klientų srautas šiek tiek pristabdomas, bet tai yra laikina. Tikimės, kad rugpjūtį viskas atsinaujins.

– Ar nebuvo galima anksčiau pasirūpinti popieriumi?

– Buvo atliekamas didžiulis darbas, skaičiuojama, įvertinama ir buvo užsakyta. Tačiau tai ne nuo Lietuvos institucijų priklausanti situacija. Tiekėjas, su kuriuo sudaryta sutartis ir kuris privalo pateikti blankus, neįvykdė savo įsipareigojimų.

– Ar jiems gali grėsti kokios nors sankcijos?

– Tai labai priklauso nuo sutarties sąlygų. Asmens dokumentų išrašymo centras yra atsakingas už sutarties vykdymą.

– Kaip klientų ribojimas atrodys praktikoje?

– Asmenys turės užsiregistruoti į Migracijos departamento padalinį, kuriame jie nori tą dokumentą gauti. Pagal savo rezervacijos laiką turės atvykti į padalinį ir gauti pasą. Tačiau jeigu žmogus nebus užsiregistravęs, aptarnautas nebus. Be išankstinės rezervacijos bus aptarnaujami Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie norės pasą gauti tą pačią dieną. Ši paslauga teikiama tik Vilniuje. Tad jeigu klientas nueis į Vilniaus migracijos skyrių iki 12 val., po pietų jis gaus pagamintą pasą. Ši paslauga kainuoja 190 eurų, tačiau tai – alternatyva, jei žmogus labai skuba ir jam būtinai reikia paso.

– Kodėl ši paslauga galioja tik Vilniuje?

– Nes įstaiga, kuri išrašo pasus, yra Vilniuje ir tą pačią dieną pasą nuvežti į Klaipėdą, Telšius ar į kitą regioną būtų neįmanoma.

– Kada užsiregistravus galima gauti artimiausią laiką?

– Šią dieną artimiausi laikai yra rugpjūčio 10–11 dienoms.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Ar tikitės, kad ateityje eilės ilgės?

– Anksčiau būdavo ir ilgesnių eilių, tačiau mes tikimės, kad tos eilės pamažės, ypač rugpjūčio mėnesį, nes Migracijos departamentas planuoja tam tikrus pokyčius, jog pagerintų klientų aptarnavimą. Šiuo metu yra perkama kurjerio paslauga. Jeigu žmogus kokiame nors migracijos skyriuje užsisakys pasą arba tapatybės kortelę, bet norės, kad tai jam atvežtų į namus, tai kurjeris galės atvežti dokumentą. Tad migracijos skyriuose klientų turėtų būti mažiau. Taip pat bus nauja paslauga – jeigu asmuo užsisakys pasą Kaune, bet norės atsiimti Telšiuose, jis turės tokią galimybę.

– Kada atsiras šios paslaugos?

– Tikimės, kad jau rugpjūčio mėnesį.

– Ar kas nors keičiasi dėl pasų išdavimo tvarkos?

– Pasų išdavimo tvarka nesikeičia. Pasas pagaminamas per vieną mėnesį. Ši paslauga kainuoja 41 eurą. Kol kas užsisakyti pasą skubos tvarka per vieną arba penkias darbo dienas yra neįmanoma, nes ši paslauga šiuo metu neteikiama.

– Ar su šia situacija susiduria tik Lietuva, ar ir kitos šalys?

– Kiek man žinoma, su šia situacija susiduria ir kitos ES šalys, nes dokumentų blankų tiekėjas visur nespėja pateikti blankų.