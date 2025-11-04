 Sieną su Baltarusija autobusais šiemet kirto beveik milijonas žmonių

2025-11-04 11:33
BNS inf.

Lietuvos ir Baltarusijos sieną autobusais kertančių žmonių skaičius išaugo nuo 0,65 mln. 2023 metais iki 0,88 mln. per dešimt šių metų mėnesių, rodo portalui vz.lt pateikti Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) duomenys.

Sieną su Baltarusija autobusais šiemet kirto beveik milijonas žmonių
Sieną su Baltarusija autobusais šiemet kirto beveik milijonas žmonių / L. Balandžio / BNS nuotr.

Pasak portalo, Lietuvai praėjusią savaitę uždarius sieną autobusų judėjimas buvo sustabdytas. VSAT atstovas Giedrius Mišutis vz.lt teigė, kad reisinių autobusų judėjimas nebeįmanomas, nes leidimą gyventi Lietuvoje turintys Baltarusijos piliečiai gali atvažiuoti į Lietuvą, bet grįžti atgal – ne.

Pasak vz.lt, 53 proc. keliautojų autobusais sudarė Lietuvoje leidimą dirbti turintys Baltarusijos piliečiai, o 5,7 proc. – Lietuvos piliečiai. Be to, atvykstančiųjų skaičius buvo keliais procentais didesnis nei išvykstančiųjų.

Portalo teigimu, dažnesnį keliavimą autobusais galėjo paskatinti 2024 metų vasarą įsigaliojęs draudimas Lietuvoje važinėti Baltarusijoje registruotais lengvaisiais automobiliais.

Kaip skelbė BNS, Vyriausybė spalio 29 dieną mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija, palikdama išimtis daliai keliaujančiųjų. Taip Lietuva sureagavo į grėsmę civilinei aviacijai keliamus kontrabandinius oro balionus, leidžiamus iš Baltarusijos. 

