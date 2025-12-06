 Šiauliuose bus įžiebta Kalėdų eglė

2025-12-06 08:28
BNS inf.

Šiauliuose, Prisikėlimo aikštėje, šeštadienį bus įžiebta pagrindinė miesto Kalėdų eglė.

Šiauliuose bus įžiebta Kalėdų eglė / L. Yarmoshenko nuotr.

Miestiečių augintą ir dovanotą eglę puoš Šiaulių tapatybę bei istoriją įprasminantys simboliai, užfiksuoti miesto heraldikoje, ir naujasis ženklas – saulė, pabrėžiantis miesto dvasią ir šių metų šventės šūkį „Saulėtos Kalėdos“.

„Visą mėnesį miestiečiai ir miesto svečiai galės mėgautis koncertais, parodomis, edukacijomis ir kitais renginiais, kuriuos organizuoja Šiaulių miesto įstaigos, organizacijos, įmonės. Tikimasi, kad šviesos kupina atmosfera, tradicinės ir naujos iniciatyvos bei šventiškai atgijusi miesto erdvė dovanos magišką, jaukumą ir tikrumą skleidžiantį kalėdinį sezoną“, – teigiama Šiaulių miesto savivaldybės pranešime.

Kalėdų eglės įžiebimo šventėje bus rodoma pasaka „Saulės stebuklas“, pasakojanti apie tikėjimą, draugystę ir šviesos pergalę prieš tamsą. Pasakojimo kulminacijoje – miesto eglės įžiebimas, skleidžiantis vilties ir Kalėdų stebuklo šviesą.

Šeštadienį nuo vidurdienio ir visą šventinį vakarą Varpo gatvėje veiks „Gardumynų gatvė“, Prisikėlimo aikštėje suksis apžvalgos ratas, bus galima pasivažinėti kalėdiniu traukinuku, veiks Kalėdų paštas.

Šeštadienį Kalėdų egles taip pat įžiebs Marijampolė, Alytus, Druskininkai, Utena, Ukmergė, Plungė, Rokiškis, Elektrėnai, Birštonas, Ignalina, Kėdainiai, Palanga, Telšiai, Prienai.

