Šiame Lietuvos krašte – daugiabučiai be gyventojų

Štai Vytautas Petras dviaukštyje su dviem laiptinėmis yra vienintelis gyventojas, o aplink dar trys tušti daugiabučiai.
„Ten, kur tas kitas apleistas, nagų nekišu“, – neslėpė vyras.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Pašnekovas papasakojo, kad vasarą daugiabučius apšienauja, o savo namų kiemu pasirūpina išraiškingiau. Čia jis atsitempė akmenų, o ant jų užkabino kukurūzų karolius. Tačiau ryškiausias daugiabučio akcentas – Lietuvos istorinė vėliava. Tiesa, vyras teigė, kad norėjęs kabinti valstybinę, tačiau parduotuvėje nerado.
„Nenuimu jos visus metus“, – dalijosi Vytautas Petras.
Pašnekovo atskleidė, kad visuose kituose butuose grindų seniai nėra – vienur graužikai sutvarkė, kitur pačios supuvo arba aplinkiniai išlupo kūrenti.
„Kai esu įpratęs, man gerai“, – tvirtino vyras.
Dabar kas ateina, tas plėšia, o senas duris kūrena.
Daugiabučiai buvo statyti kolūkio darbininkams giliu sovietmečiu, tačiau šie mėgdavo migruoti po plačią tėvynę. Tačiau tuomet namai bent turėjo radiatorius, krosnis ir duris.
„Dabar kas ateina, tas plėšia, o senas duris kūrena“, – tvirtino daugiabučio gyventojas.
Tiesa, Vytautas Petras ne vienintelis daugiabučių gyventojas – gretimame gyvena pašnekovo duktė. Visgi vyras sakė, kad gyventi atskirai jį labiau tenkina, todėl ir Kalėdas praleido ne svečiuose.
„Man nepatinka, geriau vienam“, – neslėpė jis.
Maždaug prieš 20 metų už simbolinę kainą baltarusių supirkti butai buvo tik pretekstas gauti vizą į Europą.
„Kad jie savo turtą matė – abejoju, bet jei tai buvo populiaru, spėju, kad ne vienas pasinaudojo tuo“, – teigė Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas.
Dėl skolų ir neprižiūrimo turto Pasvalio butų ūkio vadovas jau darė baltarusių paieškų žygius.
„Bandė ieškoti jų užsienyje, per Užsienio reikalų ministeriją ir kitas institucijas, deja, nelabai sėkmingai“, – pridūrė G. Gegužinskas.
Mero įsitikinimu, reikalai nepajudės, jei įstatymuose neatsiras pokyčių, kad neprižiūrimus pastatus būtų galima paprasčiau pripažinti bešeimininkiais.
„Dabar, formaliai, jie turi savo savininkus, tad negalime su jais nieko daryti“, – aiškino jis.
Anot politiko, šiai ir ankstesnėms Vyriausybėms problema žinoma, tačiau reikalai nejuda. Tad seniūnijos ir toliau užkalinėja langus bei duris, kad nesusižalotų vaikai. Be to, tokio baltarusiško turto esama ir Biržuose, Pakruojyje.
Naujausi komentarai