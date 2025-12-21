Seimo komitetas pritarė siūlymui skirti Grunskienę generaline prokurore antrai kadencijai

Toks sprendimas priimtas trečiadienį vykusiame TTK posėdyje, išklausius kandidatę, jai atsakius į Seimo narių klausimus. Parlamentarai domėjosi prokurorų atliekamais tyrimais, mikroklimatu generalinėje prokuratūroje.
„Tai pirmas asmuo per 35 nepriklausomos Lietuvos metus siūlomas antrai generalinio prokuroro kadencijai. Iki tol tokių atvejų nėra buvę“, – pastebėjo Seimo TTK pirmininkas Julius Sabatauskas.
Galutinai dėl N. Grunskienės galimybių antrą kadenciją vadovauti generalinei prokuratūrai apsispręs slaptu balsavimu visas Seimas. Toks balsavimas numatomas jau antradienį, gruodžio 23 d.
Dabartinė jos kadencija baigsis kitų metų sausio 13 d.
N. Grunskienė generaline prokurore paskirta 2021 m. sausį. Anksčiau ji vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūrai, daugiau nei 10 metų dirbo Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų skyriuje.
ELTA primena, kad N. Grunskienės kandidatūrą į generalinius prokurorus antrai kadencijai pateikė Seimui prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak šalies vadovo, jos kompetencija ir profesinė patirtis nekelia abejonių, ji yra vertinama kolegų prokurorų ir kitų teisininkų, pasižymi aukštais moralės ir skaidrumo standartais.
Naujausi komentarai