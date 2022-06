S. Čaplinskas neteko Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriaus posto

„Dėkoju visiems kolegoms, socialiniams partneriams, visuomenės informavimo priemonėms už ilgametį bendravimą ir bendradarbiavimą įgyvendinant užkrečiamųjų ligų prevenciją, šviečiant ir kuriant sveikesnę visuomenę ir jos gerovę.

Šiandien yra paskutinė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro veiklos diena.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) buvo pagrindinė specializuota institucija Lietuvoje vykdžiusi gyventojų sergamumo užkrečiamosiomis ligomis ir skiepijimų aprėpčių stebėseną, profilaktiką bei visuomenės informavimą.

Per trylika veiklos metų (2009-2022) ULAC medikai parengė 119 metodinių rekomendacijų specialistams, įgyvendino per 30 nacionalinių ir tarptautinių projektų bei užkrečiamųjų ligų prevencijos ir valdymo dalykų apmokė per 10 tūkst. įvairių sričių specialistų iš visos Lietuvos.

ULAC medikai aktyviai bendradarbiavo su ECDC, PSO bei kitomis JT ar EK agentūromis. Visoms joms ir dideliam būriui partnerių ir kolegų įvairiose pasaulio šalyse esame dėkingi už nuoseklią ir reikšmingą paramą, bendradarbiavimą, suteiktas tarptautines galimybes tobulinant specialistų profesines kompetencijas, kurios leido tvariai prisidėti prie pamatinių visuomenės gebėjimų saugoti savo sveikatą“, – rašė S. Čaplinskas.

Jo teigimu, 2021 m. gruodžio 16 d. LR Seimo sprendimu Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras likviduojamas (reorganizuojamas).

„Toks sprendimas priimtas, Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkui A. Matului pasiūlius iš LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nomenklatūros (24 str.) išbraukti Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrą“, – viešame laiške dėstė profesorius.

Apie reorganizaciją

Priminsime, kad jau anksčiau SAM pranešė, jog prie Higienos instituto (HI) bus prijungtas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Valstybinis psichikos sveikatos centras, o prie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC).

„Vykdant pokyčius, pirmiausia, peržiūrėtos institucijų vykdytos funkcijos, identifikuoti besidubliuojančios, neveiksmingai vykdomos ar nebūdingos visuomenės sveikatos priežiūros sistemai veiklos. Nustatytos aiškios įstaigų kompetencijos, atsisakant sveikatos sistemos prioritetų neįgyvendinančių, neaktualių, pridėtinės vertės sveikatos sektoriui nekuriančių funkcijų“, – šių metų kovą informavo SAM.

Sujungus įstaigas tikimasi, kad padidės ir specialistų bendradarbiavimas, dalijimasis informacija, bus greičiau priimami aktualūs sprendimai. Be to, pasak SAM, atsiras galimybė padidinti biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimus.

„Pažymėtina, kad daugumai pertvarkomų institucijų darbuotojų ir vadovų artimiausiu metu bus pasiūlyta nuo liepos 1 d. toliau dirbti SAM pavaldžiose įstaigose – HI arba NVSC. Šiuolaikinei visuomenės sveikatai kompetencijų sutelkimas vienoje institucijoje yra didelis privalumas. Dauguma Europos Sąjungos šalių, tarp kurių – Vokietija, Suomija, Švedija ir kitos, jau gerokai seniau atsisakė smulkių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų tinklo ir įsteigė visuomenės sveikatos institutus ar panašias nacionalinio lygmens institucijas“, – buvo rašoma ministerijos pranešime spaudai.