Rusijos žiniasklaida kaltina Baltijos šalis dėl neva atakų dronais

Jos analitikų duomenimis, paskutinio vasaros mėnesio pradžioje Rusijos žiniasklaidoje pasirodė klaidinančios žinutės teigiančios, kad dronų atakos į Pskovo regione esančius taikinius galėjo būti vykdomos iš Baltijos valstybių.
Mėnesio eigoje keltos versijos apie tai, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos galėjo naudotis Baltijos šalimis, kad atakuotų taikinius Leningrado srityje ir kituose regionuose.
Pasak kariuomenės, labai tikėtina, kad tokiomis žinutėmis Rusijos propagandos atstovai siekia įteigti tariamą NATO, ypatingai Aljanso rytinio flango, agresyvumą ir tokiu būdu pagrįsti Rusijos veiksmus.
„Neatmestina, kad šia komunikacija siekiama sustiprinti propagandinį naratyvą neva NATO vykdo netiesioginį karą prieš Rusiją Ukrainos rankomis“, – nurodoma pranešime.
Tiesa, kariuomenė pastebi, jog žinutės apie tariamas dronų atakas iš Baltijos šalių yra retos, bet nėra naujos, panašūs pavieniai pranešimai fiksuoti dar praėjusių metų rudenį.
Analitikų duomenimis, didelio atgarsio Rusijos informacinėje erdvėje sulaukė Jungtinių Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino susitikimas Aliaskoje, jis „vaizduotas kaip diplomatinė pergalė“.
Tuo tarpu rugpjūčio viduryje vykęs Ukrainos ir kitų Europos valstybių lyderių vizitas Vašingtone iššaukė neigiamą reakciją.
Teigta, kad Europos valstybės siekia kurstyti karą Ukrainoje, įvairiais būdais provokuoja Rusiją ir ruošiasi karinei konfrontacijai, nepaisant JAV ir Rusijos pastangų stabilizuoti situaciją.
Rusijos pareigūnai pakartojo teiginius, kad NATO šalių taikos palaikymo pajėgos Ukrainoje būtų teisėtas Rusijos taikinys, prieš kurį galėtų būti panaudota „Orešnik“ raketa.
Anot kariuomenės, pastaruoju metu tiek Rusijos, tiek Baltarusijos informacinėje erdvėje matomi grasinimai panaudoti „Orešnik“ raketas prieš NATO.
„Siekiama įtikinti, kad šis ginklas rodo Rusijos techninį pranašumą prieš Aljansą“, – nurodoma pranešime.
Savo ruožtu, kariuomenės duomenims, Baltarusijos režimas rugpjūčio mėnesį vykdė aktyvesnę komunikaciją apie penktadienį prasidėsiančias „Zapad 2025“ pratybas, tačiau bendrai aktyvumas šia tema priešiškoje informacinėje erdvėje buvo žemas.
„Zapad 2025“ pratybų kontekste toliau siekiama diskredituoti NATO, tikinant, kad Aljansas neatsižvelgia į Baltarusijos siekius mažinti įtampą regione ir, neva prisidengiant minėtomis pratybomis, didina savo karinius pajėgumus prie Baltarusijos ir Rusijos sienos.
Kariuomenės teigimu, bendrai informacinis spaudimas nukreiptas prieš Lietuvą ir jos sąjungininkus nepakito lyginant su liepos mėnesiu.
„Tęsiama priešiška komunikacija apie Lietuvos vykdomą užsienio politiką, nukreiptą prieš Rusiją, kuri tariamai turi didelę neigiamą įtaką Lietuvos ekonomikai. Taip pat skleidžiamos žinutės apie rusų tautybės asmenų diskriminaciją Baltijos šalyse“, – rašo kariuomenė.
