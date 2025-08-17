Rugpjūčio 17-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugpjūčio 17-oji, sekmadienis, 33 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 5.55 val., leidžiasi 20.50 val. Dienos ilgumas 14.55 val.
Mėnulis (delčia) leidžiasi 17.34 val., teka 23.23 val.
Vardadieniai:
Hiacintas, Jacintas, Jackus, Laisvutis, Mažvilė, Saulenis, Sigutė
Rugpjūčio 17-oji Lietuvos istorijoje:
1544 — įsteigtas Karaliaučiaus universitetas.
1629 — gimė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jonas III Sobeskis.
1906 — gimė režisierius, teatrologas Juozas Grybauskas. Mirė 1964 m.
1924 — rugpjūčio 17–19 dienomis Šiauliuose įvyko Antano Smetonos organizuotas Lietuvos Tautininkų Sąjungos steigiamasis suvažiavimas.
1942 — gimė architektas Edmundas Giedrimas.
1982 — Klaipėdoje gimė grupės „Amberlife“ vokalistas ir dainų kūrėjas Edgaras Lubys, žinomas kaip Amberlife.
2000 — kadenciją baigiantis JAV prezidentas Bill Clinton (Bilas Klintonas) užtikrino, kad jo šalis ir toliau rems Lietuvos euroatlantinės integracijos siekius.
2009 — mirė ilgametis Vilniaus universiteto (VU) profesorius, žinomas mokslininkas, palikęs didelį indėlį filosofijos istorijoje, Romanas Plečkaitis. Beveik visą mokslinį gyvenimą R.Plečkaitis skyrė Lietuvos filosofijos istorijai. Į lietuvių kalbą jis išvertė visas tris žinomas filosofo Imanuelio Kanto ir kitų filosofijos bei pasaulinės literatūros klasikų knygas.
2013 — eidamas 80-uosius metus mirė ilgametis Klaipėdos dramos teatro aktorius ir režisierius Bronius Gražys.
2022 —elektros biržos „NordPool“ Baltijos šalių zonoje didmeninė valandos kaina pasiekė rekordines aukštumas – 4 tūkst. eurų už MWh.
Rugpjūčio 17-oji pasaulio istorijoje:
1786 — mirė Prūsijos Karalius (1740—1786) Frydrichas II, kuris žinomas kaip Frydrichas Didysis (Friedrich der Große).
1850 — mirė Argentinos generolas ir vienas garsiausių Pietų Amerikos išsilaisvinimo sąjūdžio lyderių Jose Francisco de San Martin (Chosė Franciskas de San Martinas ). Gimė 1778 m.
1896 — George Carmack (Džordžas Karmakas) Kanadoje, Klondaiko upėje rado aukso: prasidėjo aukso karštligės era.
1906 — Lisabonoje gimė Portugalijos politikas ir ministras pirmininkas (nuo 1968 m.) Marcello Caetano (Marselas Kaetanas).
1920 — Rumunija prisijungė prie Jugoslavijos ir Čekoslovakijos sąjungos.
1945 — Prancūzijos prezidentas Charles de Gaulle (Šarlis de Golis) mirties bausmę nacių kolaborantui generolui Henri Philippe Petain (Henriui Filipui Petenui) pakeitė įkalinimu iki gyvos galvos.
1945 — Indonezija buvo paskelbta nepriklausoma valstybe.
1952 — Rio de Žaneire gimė „Formulės 1“ lenktynininkas, F1 pasaulio čempionas brazilas Nelson Piquet (Nelsonas Pikė).
1976 — 8000 žmonių žuvo ir dingo be žinios po žemės drebėjimo Filipinų Mindanao saloje.
1978 — trys Amerikos oreiviai — Ben Abruzzo (Benas Abruzo), Maxie Anderson (Maksis Andersonas) ir Larry Newman (Laris Njūmenas) — pirmą kartą oro balionu perskrido Šiaurės Atlantą.
1987 — Špandau (Vokietija) kalėjime elektros laidu pasikorė artimas Adolf Hitler (Adolfo Hitlerio) bendražygis, 93-ejų metų Rudolf Hess (Rudolfas Hesas).
1995 — septyniolika žmonių sužeista sprogus bombai šiukšlių dėžėje netoli Triumfo arkos Paryžiuje.
1997 — nužudytas Sankt Peterburgo vicegubernatorius Michail Manevich (Michailas Manevičius).
1998 — Amerikietis oreivis Steve Fossett (Styvas Fosetas) rastas plūduriuojantis Ramiajame vandenyne, žlugus ketvirtajam jo bandymui apskrieti pasaulį oro balionu.
1999 — 7,4 balo pagal Richterio skalę žemės drebėjimo pramoniniame Turkijos šiaurės vakarų regione aukomis tapo beveik 3 500 žmonių, daugiau nei 16 000 asmenų buvo sužeista.
2000 — Milane, Italijoje, mirė italų kompozitorius Franco Donatoni (Frankas Donatonis). Gimė 1927 m. Veronoje.
2010 — mirė italų politikas, 8-asis Italijos prezidentas (1985—1992 m.) Francesco Cossiga (Frančeskas Kosiga). Gimė 1928 m.
2011 — vienam iš garsiausių Norvegijos šiuolaikinio meno meistrų Odd Nerdrum (Odui Nerdrumui) skirta dviejų metų laisvės atėmimo bausmė už nesumokėtus mokesčius pardavinėjant savo kūrinius.
Rugsėjo 17-oji šou pasaulyje:
1893 — gimė JAV sekso simbolis aktorė Mae West (Majė Vest). Už vaidmenį Brodvėjaus spektaklyje „Seksas“ 1926 m. ji buvo kalinama aštuonias dienas.
1943 — gimė JAV aktorius, „Oscaro“ laureatas Robert De Niro (Robertas De Niro).
1958 — gimė dainininkė Belinda Carlisle (Belinda Karlail).
1960 — gimė aktorius Sean Penn (Šonas Penas).
1964 — gimė dainininkė Maria McKee (Makky).
1970 — Christine McVie (Kristin Makvy) tapo pirmąja moterimi muzikante, priimta į grupę „Fleetwood Mac“.
1973 — policija rado negyvo Paul Williams (Polo Viljamso) iš grupės „Temptations“ kūną. Policija nelaimę traktavo kaip savižudybę.
1986 — „Def Leppard“ muzikantas Rick Allen (Rikas Alenas) grojo pirmajame koncerte po automobilio avarijos, kurios metu jis neteko kairės rankos.
1995 — „Depeche Mode“ narys Dave Gahan (Deivas Gahanas) bandė nusižudyti, persipjaudamas venas „Sunset Strip“ viešbutyje. Jis buvo nuvežtas į ligoninę ir vėliau išgijo.
2012 — keli Rusijos aktyvistai pateikė teismui 10 mln. dolerių vertės ieškinį dėl JAV dainininkės Madonna (Madonos) išreikšto palaikymo šios šalies gėjams ir lesbietėms per neseniai vykusį koncertą, sakydami, kad buvo įžeisti šios popmuzikos dievaitės pasisakymų.
2014 — Niujorke sulaukusi 105 metų mirė operos primadona Licia Albanese (Liča Albanezė), kuri išgarsėjo atlikusi vaidmenis operose „Madam Baterflai“ (Madama Butterfly) ir „Traviata“ (La traviata).
Naujausi komentarai