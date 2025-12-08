Prienuose suspindo Kalėdų eglė

„Nuo pat popietės Laisvės aikštė prisipildė šventinės nuotaikos – šurmuliavo šventinė mugė, kvepėjo gardumynais ir karšta arbata. Greta mugės veikė ir prie kilnaus tikslo prisidėti kvietė paramos akcija „Maltiečių sriuba“.
Vakare mažųjų laukė spalvingas muzikinis šou – scenoje pasirodė energinga vaikų grupė „Trys draugai“. Dainos, šokiai ir žaismingi personažai pripildė aikštę juoko ir džiugesio, o vaikai noriai įsitraukė į linksmybes.
Po pasirodymo ant scenos pakviestas Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas kartu su Kalėdų Seneliu įžiebė miesto eglę. Ryškiai suspindusi įspūdinga net 14 metrų aukščio žaliaskarė sulaukė gausių aplodismentų ir džiaugsmo šūksnių. Meras, pasveikindamas susirinkusius prieniečius, linkėjo visiems šviesaus ir jaukaus šventinio laikotarpio bei padėkojo tiems, kurie prisideda prie miesto gražinimo. Šiemet eglutę miestui padovanojo pakuoniškiai Vilma ir Julius Baranauskai – jiems įteikta speciali padėka ir simbolinė dovana.
Įžiebus eglę, šventę tęsė išskirtinis Egidijaus Sipavičiaus koncertas. Atlikėjas Prienams dovanojo koncertinę programą, o vieną dainą atliko kartu su merginų vokaliniu ansambliu „Sunshine“, vadovaujamu Daivos Radzevičienės.
Vėlų vakarą dangų nušvietęs šventinis fejerverkas vainikavo šiltą, bendruomenišką ir džiugią žiemos šventę“, – skelbė savivaldybė.
