Prie URM – protestas: ragins naikinti Cichanouskajos vadovaujamos atstovybės akreditaciją

„Protestu siekiama, kad būtų panaikintas suteiktas diplomatinis statusas S. Cichanouskajai, jos biurui, ir finansavimas, kurį Lietuva teikia“, – Eltai ketvirtadienį piketo motyvus aiškino V. Sinica.
„Būtų galima pridėti trečią, kad valstybė pareikalautų viešų ataskaitų iš Cichanouskajos biuro dėl Lietuvos ir tarptautinės gautos paramos“, – pridūrė jis.
Savo ruožtu Vilniaus miesto savivaldybė informavo, kad išdavė leidimą protestui, kuriame gali dalyvauti iki 150 žmonių.
Kaip jau buvo skelbta anksčiau, V. Sinica prieš kurį laiką kreipėsi į užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį ragindamas panaikinti akreditaciją „Baltarusių demokratijos atstovybei“. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) nario teigimu, ši įstaiga naudojasi Lietuvos suteiktu svetingumu ir gera valia ne geriems kaimyniškiems santykiams vystyti, o savotiškai „alternatyvios Baltarusijos“ bazei Lietuvoje kurti.
Visgi, URM teigė tokio prašymo nesvarstysianti, nes suteiktas statusas leidžia baltarusių opozicijai vykdyti savo funkcijas ir telkti demokratines jėgas.
ELTA primena, kad pastaruoju metu viešojoje erdvėje diskusijų sukėlė S. Cichanouskajos sutuoktinio Siarhejaus Cichanouskio viešai išsakytos užuominos apie galimybę Lietuvoje kurti autonominius baltarusių rajonus.
Reaguodamas į kilusį pasipiktinimą, S. Cichanovskajos biuro Tarptautinių santykių skyriaus vadovas Dzianis Kuchynskis pareiškė, kad baltarusiai nekelia grėsmės nei juos priglaudusios Lietuvos suverenitetui, nei jos teritoriniam vientisumui. Savo ruožtu. S. Cichanouskis tvirtino buvęs neteisingai suprastas.
