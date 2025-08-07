Nacionalinis susivienijimas atsiribojo nuo Vytauto Sinicos akcijos

„NS valdyba informuoja Lietuvos visuomenę, kad Nacionalinis susivienijimas niekaip nėra susijęs su Seimo nario organizuojama akcija ir nuo jos atsiriboja bei neprisiima atsakomybės už jos padarinius“, – teigiama ketvirtadienį išplatintame partijos pranešime.
Anot jo, V. Sinicos raginimas protestuoti prieš baltarusių opozicijos atstovybę yra politinė trumparegystė.
„NS valdyba V. Sinicos rengiamą protestą vertina tik kaip jo asmeninės iniciatyvos ir atsakomybės reikalą ir mano, kad Seimo narys deramai neįvertino sudėtingo geopolitinio ir diplomatinio jo keliamos problemos konteksto“, – teigiama pranešime.
Nacionalinio susivienijimo teigimu, V. Sinica siūlo klaidingą problemos sprendimo būdą – uždaryti baltarusių atstovybę užuot stiprinus jos priežiūrą.
„NS valdybos nuomone, Seimo narys siūlydamas tokį problemos sprendimą ignoruoja mažiausiai dvi svarbias aplinkybes. Pirmiausia jis neatsižvelgia į tai, kad tarp baltarusių opozicijos veikėjų esama iš tiesų demokratiškai mąstančių ir Lietuvos valstybei lojalių asmenų. Antra, Cichanouskajos biuras ir Baltarusių demokratijos atstovybė tarptautinėje viešojoje nuomonėje žinomi ir pripažįstami kaip demokratinių šios šalies visuomenės sluoksnių atstovai, daugelio šalių vyriausybės bei visuomeninės organizacijos juos vertina ir gerbia kaip solidžius bendradarbiavimo partnerius“, – tvirtina partija.
NS vicepirmininkas V. Sinica penktadienį prie Užsienio reikalų ministerijos (URM) rengia protesto akciją, reikalaudamas „panaikinti valstybės suteiktas privilegijas Cichanouskių šeimai ir akreditaciją organizacijai, pasivadinusiai Baltarusių demokratijos atstovybe, vadovaujamai Sviatlanos Cichanouskajos“.
Parlamentaras teigia palaikantis kovą už suverenią ir demokratišką Baltarusiją bei iš tiesų perspektyvios bei Lietuvai palankios opozicijos paieškas, tačiau Baltarusių demokratijos atstovybė, 2021 metais akredituota URM sprendimu, anot jo, naudojasi Lietuvos suteiktu svetingumu ir užsiima ne opozicijos Aliaksandro Lukašenkos režimui kūrimu, bet antros Baltarusijos kūrimu Lietuvos teritorijoje.
Pasak politiko, S. Cichanouskaja nesugebėjo aiškiai pasmerkti baltarusių visuomenėje plintančios litvinizmo teorijos, prieštaraujančios Lietuvos istorinei ir valstybinei tapatybei, kritikavo nacionalinio saugumo sumetimais grįstus ketinimus riboti imigraciją iš Baltarusijos, jos sutuoktinis Siarhejus Cichanouskis yra viešai reiškęs palaikymą Krymo aneksijai bei kalbėjęs apie autonominio baltarusių rajono kūrimą Lietuvoje.
S. Cichanouskis yra sakęs, kad buvo neteisingas suprastas, jis tik kalbėjo apie verslo erdvių baltarusių verslininkas kūrimą.
V. Sinica reikalauja nedelsiant panaikinti URM suteiktą akreditaciją S. Cichanouskajos vadovaujamai Baltarusių demokratijos atstovybei, nutraukti jos finansavimą iš Lietuvos biudžeto lėšų, griežtai reaguoti į bet kokius Baltarusijos režimo ir opozicijos politikų pasisakymus, kurie kertasi su Lietuvos nacionaliniais interesais, menkina jos valstybingumą, iškraipo mūsų šalies istorijos faktus.
Migracijos departamento duomenimis, Lietuvoje leidimą gyventi turi apie 52 tūkst. Baltarusijos piliečių.
Jų skaičius smarkiai išaugo po 2020 metų rugpjūtį Baltarusijoje vykusių prezidento rinkimų, kurių nugalėtoju pasiskelbęs Aliaksandras Lukašenka ėmėsi masinių represijų prieš į gatves išėjusius protestuotojus, reikalavusius sąžiningų ir demokratinių rinkimų.
