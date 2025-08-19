Prie ligoninės durų palikta naujagimė: sako, kad tai išskirtinis atvejis Lietuvoje

Šalia mažylės – eglišakiai
Mergaitė iš pažiūros išnešiota, svėrė 3 kilogramus 100 gramų.
„Senbuviai darbuotojai sako, kad toks įvykis nutiko pirmą kartą, kiek čia dirbam, per 20–30 metų. Tokio atvejo nebuvo Kaišiadoryse. Visi susijaudinę ir nustebę. Kadangi mes neturim vaikų stacionarinio skyriaus, buvo iškviesta greitoji ir naujagimė buvo išvežtas į Kauno universiteto klinikas. Informuota policija“, – Eltai pasakojo Kaišiadorių ligoninės vadovas Linas Vitkus.
Manoma, kad kūdikis buvo gimęs ką tik, buvo nukirpta virkštelė, tačiau paliktas dar ilgas galas.
Šalia vaiko buvo palikta ir eglišakių, manoma, kad taip norėta palinkėti mažylei gero.
Pasak medikų, kažkas porą kartų paskambino į skyriaus duris ir nuėję darbuotojai rado paliktą kūdikį. Aplinkui nieko nebuvo. Kūdikis buvo įsuktas į moterišką džemperį, buvo ir pora apklotėlių, moteriška skara.
Kaip skelbia Policijos departamentas, apie 23.50 val. Kaišiadoryse, Beržyno gatvėje, prie Kaišiadorių ligoninės durų, rasta palikta naujagimė.
Surinkta medžiaga dėl vaiko palikimo.
Tėvas, motina ar globėjas arba kitas teisėtas vaiko atstovas, palikęs negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros norėdamas juo atsikratyti, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Kaišiadorių ligoninėje gyvybės langelis nėra įrengtas.
Kad tokių atvejų išvengtume, galime prisidėti kiekvienas iš mūsų, tad kviečiame būti atidiems besilaukiančiai ar ką tik pagimdžiusiai moteriai.
Išskirtinis atvejis
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas Deivydas Aidukas sako, kad įvykis Kaišiadoryse yra išskirtinis atvejis Lietuvoje.
„Gyvybė yra vertybė, todėl net ir esant sudėtingoje situacijoje, nusprendus neauginti vaikelio, svarbiausia yra išsaugoti jo gyvybę. Tad jei tėvai apsisprendžia neauginti naujagimio, yra sudarytos galimybės jį palikti saugioje aplinkoje. Tam Lietuvoje veikia gyvybės langeliai.
Šiuo konkrečiu atveju kūdikis buvo paliktas ne tam numatytoje saugioje vietoje, o prie ligoninės durų. Tai yra išties išskirtinis atvejis.
Šiuo metu naujagimis yra saugus Kauno klinikose, kur juo rūpinasi medikai. Kai kūdikis bus pasirengęs ir galės būti išleistas iš gydymo įstaigos, jam bus rasti globėjai, kurie juo rūpinsis toliau“, – komentare Eltai teigė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas D. Aidukas.
Tėvų tapatybės yra nežinomos, toliau šį atvejį aiškinsis teisėsauga.
2024 m. gyvybės langeliuose nebuvo paliktas nei vienas vaikas, 2023 m. šalies gyvybės langeliuose buvo palikti penki vaikai: trys – Kaune, po vieną Vilniuje ir Klaipėdos gyvybės langeliuose. Nuo 2009 m. iki šios dienos šalies gyvybės langeliuose buvo palikti 95 vaikai, biologiniai tėvai susigrąžino šešiolika vaikų.
„Kad tokių atvejų išvengtume, galime prisidėti kiekvienas iš mūsų, tad kviečiame būti atidiems besilaukiančiai ar ką tik pagimdžiusiai moteriai. Padėti tokiose situacijose gali ir artimieji, kolegos, kaimynai, kurie matydami būsimą mamą neramią, išgyvenančią, gali paklausti, ar moteriai reikalinga pagalba. O prireikus pagalbos – pasiūlyti apsilankyti pas specialistus arba net palydėti.
Gimdyves prižiūrintys medicinos darbuotojai taip pat turėtų atkreipti dėmesį į būsimos mamos būklę ir pastebėjus, kad ši labai liūdna ar apatiška arba priešingai – rodo itin stiprias emocijas, nepalikti jos vienos“, – sako D. Aidukas.
Jis primena, kad gyvybės langelis skirtas mamoms, neradusioms kitos išeities, suteikti gimusiam kūdikiui galimybę gyventi. Naujagimio palikimas yra anonimiškas ir policijos pareigūnai, kurie kviečiami užfiksuoti kiekvieną palikimo atvejį, tėvų neieško, nebaudžia, nes tėvai vaiką palieka saugioje aplinkoje, nesukeldami grėsmės jo gyvybei.
