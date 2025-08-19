Prie Kaišiadorių ligoninės palikta naujagimė: aiškėja daugiau detalių

„Senbuviai darbuotojai sako, kad toks įvykis nutiko pirmą kartą, kiek čia dirbam, per 20–30 metų. Tokio atvejo nebuvo Kaišiadoryse. Visi susijaudinę ir nustebę. Kadangi mes neturime vaikų stacionarinio skyriaus, buvo iškviesta greitoji ir naujagimė buvo išvežtas į Kauno universiteto klinikas. Informuota policija“, – Eltai pasakojo Kaišiadorių ligoninės vadovas Linas Vitkus.
Manoma, kad kūdikis buvo gimęs ką tik, buvo nukirpta virkštelė, tačiau paliktas dar ilgas galas.
Šalia vaiko buvo palikta ir eglišakių, manoma, kad taip norėta palinkėti mažylei gero.
Visi susijaudinę ir nustebę.
Pasak medikų, kažkas porą kartų paskambino į skyriaus duris ir nuėję darbuotojai rado paliktą kūdikį. Aplinkui nieko nebuvo. Kūdikis buvo įsuktas į moterišką džemperį, buvo ir pora apklotėlių, moteriška skara.
Kaip skelbia Policijos departamentas, apie 23.50 val. Kaišiadoryse, Beržyno gatvėje, prie Kaišiadorių ligoninės durų, rasta palikta naujagimė.
Surinkta medžiaga dėl vaiko palikimo.
Tėvas, motina ar globėjas arba kitas teisėtas vaiko atstovas, palikęs negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros norėdamas juo atsikratyti, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Kaišiadorių ligoninėje gyvybės langelis nėra įrengtas.
