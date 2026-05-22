Premjerė: matome precedento neturintį atvejį

„Sulaikyti pareigūnai, kurie turėjo saugoti valstybę, ginti jos sieną ir žmonių pasitikėjimą, tačiau, kaip įtariama, galėjo tapti nusikalstamos veikos dalimi. Tai labai skaudi žinia valstybei ir visuomenei. Skaudi visiems sąžiningai tarnaujantiems pareigūnams“, – penktadienį išplatintame komentare teigė premjerė.
„Pastaruoju metu girdėjome daug kritikos dėl kontrabandinių balionų keliamos grėsmės, dėl galimo neveiklumo, dėl valstybės gebėjimo apsaugoti savo sieną. Šiandien galime aiškiai pasakyti – valstybė ne stebėjo, o veikė“, – sako Vyriausybės vadovė.
I. Ruginienė dėkojo tyrimą atlikusiems pareigūnams. Pasak jos, per pastaruosius mėnesius buvo padarytas „milžiniškas darbas“, kurį apėmė žvalgybinė veikla, įrodymų rinkimas, ilgas pasirengimas operacijai.
„Ne visada galima garsiai kalbėti apie vykdomus veiksmus. Ne visada galima viešai komentuoti procesus, kurie tuo metu vyksta. Kartais svarbiausi darbai atliekami tyliai, net ir tuomet, kai dėl tos tylos tenka priimti kritiką. Tačiau šiandien matome šio darbo rezultatą“, – teigė ministrė pirmininkė.
Pasak jos, kova su kontrabanda ir organizuotu nusikalstamumu Vyriausybei yra vienas svarbiausių prioritetų.
„Tai dar ne pabaiga. Tačiau šiandien galime pasakyti – tai labai svarbus lūžio taškas. Turime pripažinti, pasitvirtino tai, apie ką ilgus metus buvo kalbama puse lūpų – kontrabandininkų bendrininkai yra pačios sistemos viduje“, – sakė I. Ruginienė.
Tai labai skaudi žinia valstybei ir visuomenei. Skaudi visiems sąžiningai tarnaujantiems pareigūnams.
Anot premjerės, ši istorija kelia rimtus klausimus, kaip tokia veikla galėjo tęstis ilgus metus, kodėl anksčiau nebuvo reaguota į signalus apie galimai nusikalstamas veikas, kaip veikė institucijų vidaus kontrolės mechanizmai, imuniteto tarnybos, kur buvo institucijų vadovai.
„Ši situacija reikalauja ne tik teisėsaugos veiksmų, bet ir labai aiškaus institucinio įsivertinimo. Svarbų vaidmenį čia turės atlikti ir Vidaus reikalų ministerija. Šie klausimai nėra patogūs. Bet būtent todėl į juos privalome atsakyti – aiškiai ir principingai“, – dėstė I. Ruginienė.
„Noriu labai tvirtai pasakyti – jokia uniforma, pareigos ar ryšiai negali tapti priedanga nusikalstamai veikai. Ten, kur išduodamas pasitikėjimas valstybe ir žmonėmis, reakcija bus principinga, griežta ir ryžtinga“, – pridūrė ji.
Cigarečių kontrabandos tyrime sulaikyti pareigūnai nušalinti
Teisėsaugai su cigarečių kontrabanda susijusiame tyrime sulaikius 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių, Vidaus reikalų ministerija (VRM) nurodė, kad jie nušalinti nuo tarnybos.
„Piktnaudžiavimui tarnyba statutinėse įstaigose ir valstybės institucijose vietos nėra ir nebus. Visi sulaikyti pareigūnai nušalinti nuo tarnybos“, – BNS pateiktame komentare penktadienį nurodė VRM atstovas Mindaugas Bajarūnas.
„Tai, kad operacijos metu buvo sulaikyti ir policijos bei VSAT (Valstybės sienos apsaugos tarnybos – BNS) pareigūnai, įtariami piktnaudžiavimu tarnyba, rodo, kad būtina didinti ne tik pareigūnų atsparumą korupcijai bei apskritai stiprinti Imuniteto institutą“, – pažymėjo jis.
Pasak VRM atstovo, ši problema iš dalies susijusi su statutinių tarnybų aprūpinimu, tinkamu pareigūnų parengimu ir poreikiu tobulinti jų motyvacijos skatinimo sistemą.
Teisėsaugai su cigarečių kontrabanda susijusiame tyrime sulaikius 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius penktadienio ryte sakė, kad jie nušalinti nuo tarnybos.
„Patikinu, kad piktnaudžiavimui statutinėse tarnybose ir valstybės institucijose vietos nėra ir nebus. Visi sulaikyti pareigūnai bus nušalinti nuo tarnybos“, – savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje penktadienį pranešė V. Kondratovičius.
Vidaus reikalų ministras vėliau pridūrė, kad šią situaciją aptars su šių institucijų vadovais.
„Taip, mes kalbėsimės, jau preliminariai kažkiek kalbėjome apie tai. Tų priemonių planas bus atskiras, ką mes darysime, kodėl taip įvyko, analizė. Nenoriu užbėgti už akių, tyrimas vyksta, (...) bet pirminės priemonės – tai taip, mes kalbėsimės, ką reikia padaryti iškart, kad tokie atvejai nepasikartotų“, – žurnalistams penktadienį sakė ministras.
„Kažkas buvo negerai mūsų prevencijos priemonėse, matosi, jeigu taip yra, kažkas buvo negerai gal ir pasiruošime pareigūnų“, – kalbėjo jis.
V. Kondratovičiaus nuomone, šia operacija buvo suduotas lemiamas smūgis pasienio teritorijoje veikiantiems kontrabandininkams.
„Vertinu (tai – BNS) kaip sėkmę, bet skaudžią sėkmę“, – aiškino ministras.
Vertinu kaip sėkmę, bet skaudžią sėkmę.
Kita vertus, anot politiko, visuomenė nėra kritiška kontrabandininkų atžvilgiu.
„Teko net ir iš vietinių, galbūt iš politikų tam tikrų girdėti, kad čia yra mūsų verslininkai, kad jie nekalti ir taip toliau“, – sakė jis.
„Galime sakyti, kad tai yra fenomenas, kuris dažniausiai pasienio regionuose egzistuoja“, – pabrėžė V. Kondratovičius.
Ministro teigimu, pareigūnų atlyginimai nėra mažiausi šalyje, tačiau formuojant naują biudžetą jis viliasi, kad atlyginimus pavyks padidinti apie 5 procentus.
Kaip rašė BNS, teisėsaugai tiriant stambią cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais, sulaikyti 27 asmenys, tarp jų – 13 pareigūnų.
Pareigūnų teigimu, teisėsaugos operacija buvo nukreipta prieš organizuotas grupes, „ciniškai veikiančias prieš Lietuvos Respublikos nacionalinius, ekonominius, saugumo interesus“, keliančias pavojų ir grėsmę civilinei aviacijai, visuomenės saugumui, infrastruktūrai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)