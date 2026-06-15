Policija žada daugiau patikrinimų: tai taps didžiausiu reidu

Birželio 15–21 d. vyksta Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuota prevencinė priemonė „Transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai“ (angl. Operation Alcohol & Drugs).
Birželio 19 d. bus vykdoma specialioji priemonė „Blaivumo maratonas“ – visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Policijos pareigūnai organizuos ir transporto priemonių, dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimus. Papildomi vairuotojų blaivumo bei apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai bus vykdomi ir birželio 24–27 d.
Pareigūnai ypatingą dėmesį skirs:
• vairuotojų blaivumui;
• apsvaigimui nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų;
• greičio viršijimui;
• pavojingam ir chuliganiškam vairavimui;
• lenkimui draudžiamose vietose;
• važiavimui per sankryžas ir geležinkelio pervažas;
• šviesoforų signalų nepaisymui;
• saugos diržų naudojimui;
• mobiliojo ryšio priemonių naudojimui vairuojant;
• dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojų elgesiui.
Policija naudos viešąjį, neviešąjį ir mišrųjį patruliavimą, organizuos reidus bei blaivumo patikrinimus visoje šalyje.
„Visą parą vyksianti tarptautinė blaivumo kontrolės akcija taps didžiausiu Joninių laikotarpio reidu, todėl pareigūnai ragina nerizikuoti – apsvaigę vairuotojai bus tikrinami visoje šalyje“, – sako Policijos departamento Viešosios tvarko biuro viršininkas Vytautas Grašys.
Kodėl to reikia?
Joninių savaitgaliai kasmet pareikalauja aukų. Per 2018–2025 m. Joninių laikotarpiu Lietuvos keliuose žuvo 17 žmonių, sužeisti 325. Tarp nukentėjusiųjų – dešimtys nepilnamečių. Už aukų skaičiaus slypi žmogaus gyvenimas, šeimos tragedija ir skausmas, kurio buvo galima išvengti.
Praėjusiais metais Joninių naktį Marijampolės savivaldybėje neblaivus vairuotojas partrenkė pėsčiuosius. Vienas žmogus žuvo, keturi buvo sužeisti. Tokios nelaimės primena, kad sprendimas sėsti prie vairo išgėrus gali nusinešti ne tik vairuotojo, bet ir visiškai nekaltų žmonių gyvybes.
Trys svarbiausi pranešimai
- Neskubėkite. Važiuokite saugiu ir leistinu greičiu. Kelios sutaupytos minutės nėra vertos gyvybės.
- Nevairuokite išgėrę. Jeigu vartojote alkoholio – nesėskite prie vairo. Pasinaudokite pavežėjų paslaugomis, viešuoju transportu arba paprašykite blaivaus vairuotojo pagalbos.
- Planuokite. Iš anksto suplanuokite maršrutą, kelionės laiką ir saugų grįžimą po šventės. Atsakingas planavimas dažnai padeda išvengti rizikingų sprendimų.
Be to, vairuodami nesinaudokite telefonu be laisvų rankų įrangos. Policija ragina ir pėsčiuosius telefonus padėti į šalį. Eidami per gatvę nesiblaškykite, nežiūrėkite į ekraną ir įsitikinkite, kad eiti saugu.
Ir, žinoma, pasirūpinkite vaikais. Visi keleiviai privalo prisisegti saugos diržus. Vaikai turi būti vežami jų ūgiui ir svoriui pritaikytose kėdutėse arba ant specialių pasosčių. Nepalikite vaikų automobilyje be priežiūros.
Patarimai pėstiesiems, dviračių ir paspirtukų vairuotojams:
• Tamsiuoju paros metu dėvėkite atšvaitus.
• Prieš žengdami į važiuojamąją kelio dalį įsitikinkite, kad tai saugu.
• Dviračių ir paspirtukų vairuotojai turi dėvėti ryškiaspalvę liemenę.
• Jaunesniems nei 18 metų paspirtukų ir dviračių vairuotojams šalmas yra privalomas.
• Pėsčiųjų perėjas kirskite tik nulipę nuo dviračio ar paspirtuko.
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