Po rekonstrukcijos – gyventojų pyktis: norint patekti namo tenka sukti didžiulius ratus

Po gatvės rekonstrukcijos problemų atsirado su kaupu.
„Tikrai labai apsunkino visą pravažiavimą, ypač grįžimą iš darbo, nes turi važiuoti apie pusantro kilometro, daryti ratą iki Greimo gatvės, Mickevičiaus gatve, nes nėra kur apsisukti“, – pasakojo šiaulietis Ernestas Obrikas.
„Visi piktinamės. Užeikite į kiekvieną butą ir tą patį pakartos“, – teigė kitas vyras.
Viskas pasikeitė po vienos iš pagrindinių Šiaulių gatvių remonto. Buvo panaikinti visi kairieji posūkiai, gatvė paženklinta dviguba ištisine linija.
„Jau turi kokiomis 10–15 minučių anksčiau išvažiuoti, nes čia į kairę negali nei išvažiuoti, nei įvažiuoti“, – teigė E. Obrikas.
Maža to, negalima apsisukti ir artimiausiose sankryžose.
„Tai dabar visi atvažiuoja ir turi raitytis zigzagais aplinkui, kad čia įvažiuotų. Tikrai didelį ratą reikia daryti, kokio pusės kilometro“, – tvirtino vyras.
Šiaulių valdžia sako, kad viskas dėl pačių vairuotojų. Gatvė be kairiųjų posūkių bus lengviau pravažiuojama visiems.
„Ši atkarpa turi patį didžiausią intensyvumą Šiaulių mieste iš visų gatvių. Tyrimai buvo atlikti neseniai ir turime pačią intensyviausią gatvę. Tai reiškia, kad visas srautas iš pietinio rajono važiuoja būtent šia gatve“, – komentavo Šiaulių miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė.
Tačiau gyventojai atkerta, kad didelio automobilių srauto dieną čia nėra. Mašinų daugiau tik piko metu. Tad ilga atkarpa be galimybės pasukti į kairę neatrodo logiška.
„Spūsčių nei kažkokių nepatogumų tranzitiniam transportui nėra. Juolab kad Žemaitės gatvė dabar kokybiškai įrengta, turi normalias eismo juostas, kurios leidžia be jokių kamščių pravažiuoti“, – tvirtino architektas Algimantas Černiauskas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Vietos valdžia priduria, kad pasikeitė taisyklės. Keturių juostų gatvėje kairieji posūkiai nebegalimi. Tad viskas ir dėl pačių vairuotojų saugumo.
„Aišku, kyla klausimų, o kaip buvo anksčiau. Anksčiau buvo iš įpročio, nebuvo pakeista, buvome tokioje situacijoje, kokioje gyvenome“, – teigė E. Bružienė.
Architektas beda ir į kitas gatvės rekonstrukcijos klaidas. Akliesiems ir silpnaregiams įveikti šaligatvį taip pat tektų zigzagais.
„Įvairūs apšvietimo stulpai pastatyti tiesiai ant neįgaliųjų taktilinių ženklų, tad čia yra žymiai daugiau problemų“, – pabrėžė A. Černiauskas.
Centre gyvenantys šiauliečiai lengvai nuleisti rankų neketina. Sukūrė peticiją, kuria prašoma grąžinti kairiuosius posūkius. Ją jau pasirašė 200 žmonių.
Šiauliečiai laukia ir susitikimo su vietos valdininkais.
„Demokratinėje valstybėje visada reikia tikėtis, kad atsižvelgs į gyventojų norus. Bent būsime pabandę, žinosime, ar veikia, ar neveikia šitie dalykai“, – svarstė E. Obrikas.
Deja, anot savivaldybės, šansų pakeisti gatvės ženklinimą mažai. Šiaulių valdžia žiūri į visų šiauliečių norą kuo greičiau pervažiuoti miestą. Tad centre gyvenantiems teks prisitaikyti.
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