Po įspėjimo tėvams paliekant vaikus su seneliais – atsiprašymas

Pasak tarnybos, tėvų teisės ir pareigos nėra perleidžiamos, išskyrus atvejus, kai atsižvelgiant į vaiko interesus tėvų valdžia yra laikinai ar neterminuotai apribota arba vaikas atskirtas nuo tėvų įstatymų nustatyta tvarka.

Be to, tarnyba pažymėjo, kad palikus vaiką pas senelius ilgesniam laikui, vaikas lieka be įstatyminio atstovo. Asmuo, nesantis vaiko įstatyminiu atstovu, pagal galiojančius teisės aktus neturi teisės, pavyzdžiui, vesti vaiko į gydymo įstaigą, priimti sprendimų dėl jo tolesnio gydymo, gauti informaciją apie vaiką iš gydymo, ugdymo įstaigos, registruoti vaiko į ugdymo ar gydymo įstaigą ir kt.

Po šios informacijos paskelbimo feisbuke kilo aštrios diskusijos. Vėliau tarnyba turėjo atsiprašyti tėvų ir senelių.

„Gerbiami tėveliai ir seneliai, atsiprašome, kad biurokratinis ir sausas įrašas sukėlė jums tiek nerimo.

Atsiprašome, kad biurokratiškai pristatydami teisės aktus nepateikėme jums ir aiškių tų teisės aktų taikymo aplinkybių.

Užtikriname, kad vaiko palikimas seneliams per atostogas ar išvykus nėra ir negali būti priežastimi nustatyti grėsmę vaiko saugumui.

Atsiprašome senelių, jei jiems kilo bent menkiausia mintis, kad mes abejojame jų gebėjimu pasirūpinti anūkais.

Senelių ir anūkų santykiai yra labai svarbūs ir mes esame dėkingi seneliams už jų dėmesį ir meilę mažiesiems.

Laikinosios globos tėvų prašymu įforminimas yra tėvų teisė ir tai reikalinga įgyvendinti tik atvejais, kai norima gauti tas paslaugas, kurioms reikia tėvų sutikimo – medicinos įstaigose (jei asmuo nenurodytas, kaip galintis gauti medicininius duomenis), keičiant mokyklą ar ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir kt.

Jei buvimo pas senelius metu kitoms įstaigoms nereikalingas tėvų raštiškas patvirtinimas, dokumentų forminimas nėra būtinas.

Labai atsiprašome!“, – feisbuke atsiprašė Vaiko teisių apsaugos tarnyba.