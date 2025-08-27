Patvirtinus tvarką dėl Sovietų Sąjungos karių palaikų perkėlimo, savivaldybės gaus finansavimą

Pasak tvarką rengusios Kultūros ministerijos, pastaraisiais metais savivaldybės, norėdamos iškelti sovietinių karių kapavietes iš reprezentacinių aikščių, susidurdavo su aiškaus reglamentavimo ir finansavimo problemomis.
Kultūros ministro Šarūno Biručio teigimu, patvirtinta tvarka leidžia ne tik „užtikrinti pagarbą palaikams bei tarptautinių įsipareigojimų laikymąsi, bet ir apsaugoti mūsų viešąsias erdves nuo totalitarinių režimų ideologijos ženklų“.
„Svarbu ir tai, kad numatytas konkretus finansavimo mechanizmas – valstybė kompensuos savivaldybėms su perkėlimu susijusias išlaidas“, – ministerijos pranešime cituojamas jis..
Patvirtintame apraše numatyta, kad palaikų perkėlimo procesas pradedamas tik po to, kai Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) direktorius priima sprendimą, jog konkreti laidojimo vieta propaguoja totalitarizmą.
Gavusi tokią išvadą, savivaldybė privalės sudaryti specialią tarpinstitucinę komisiją, kuri pateiks siūlymus dėl perkėlimo.
Ją sudarys konkrečios savivaldybės, LGGRTC, Krašto apsaugos, Užsienio reikalų ministerijų (URM) bei Kultūros paveldo departamento atstovai.
Prieš galutinį savivaldybės tarybos sprendimą URM apie planus informuos ir atitinkamą užsienio valstybę.
Nustatyta, kad palaikai prioritetine tvarka turi būti perkeliami į jau esančias kapines, kuriose palaidoti kiti Antrojo pasaulinio karo kariai. Kartu su jais perkeliami ir buvusios laidojimo vietos ženklai, tačiau naujoje vietoje privaloma pateikti ir objektyvią istorinę informaciją apie objekto ryšį su totalitariniais režimais.
Patvirtintoje tvarkoje taip pat numatoma, jog valstybė padengs išlaidas, neviršijančias 15 bazinių socialinių išmokų dydžio (1050 eurų) vieniems kario palaikams.
Savivaldybės finansavimą galės gauti dviem atvejais.
Pirmasis – kai darbus finansuoja savo lėšomis, o kitais biudžetiniais metais, pateikusi Kultūros ministerijai prašymą ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus, gauna kompensaciją.
Antrasis būdas skirtas savivaldybėms, kurios neturi finansinių galimybių pačios atlikti darbų – jos gali iš anksto prašyti tikslinės dotacijos.
Už gautas lėšas reikės atsiskaityti per tris mėnesius nuo darbų pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos.
Šio nutarimo laukia kelios savivaldybės, kad iš miestų ir miestelių centrų galėtų perkelti Sovietų Sąjungos karių palaikus. Viena tokių yra Šiaulių miesto savivaldybė.
