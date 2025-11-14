Patvirtinta nauja Kaliningrado tranzito kontrolės tvarka

Tai numatantį supaprastintu tranzitu per Lietuvą į Kaliningradą vykstančių Rusijos piliečių kontrolės aprašą patvirtino vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Naujas tvarkos aprašas padės užtikrinti sklandesnį bendradarbiavimą tarp atsakingų tarnybų ir institucijų bei padės efektyviau užkardyti galimus piktnaudžiavimus Kaliningrado tranzito schema“, – VRM pranešime cituojamas V. Kondratovičius.
Pasak ministro, dabartinėje saugumo situacijoje anksčiau nutikę incidentai negali pasikartoti. Nauja tvarka bus stiprinamas tarpinstitucinis informacijos keitimasis ir vykdomos bendros pratybos.
VRM taip pat nurodė, kad kontrolės tvarka užtikrins sistemingą Rusijoje registruotų transporto priemonių ir jų keleivių patikrą Lietuvoje, o tarnybos vykdys nuolatinį tranzitinių traukinių stebėjimą nuo valstybės sienos iki pasienio kontrolės punktų ir reaguos į bet kokius neplanuotus sustojimus.
Stiprinti šio tranzito priežiūrą nutarta po vasarą įvykusio incidento.
BNS rašė, kad 2004 metais gimęs Rusijos pilietis Danilas Muchametovas birželio viduryje pabėgo iš tranzitinio traukinio Adleris-Kaliningradas.
Policijos duomenimis, kai traukiniui iki Kybartų geležinkelio stoties buvo likę važiuoti apie 25 minutes, tarp Pilviškių ir Kybartų palydovė pastebėjo atidarytas traukinio duris, per kurias asmuo galėjo iššokti.
Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo liepą prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Anksčiau Valstybės sienos apsaugos tarnyba bylos nekėlė, nes teisiškai nerado nusikaltimo sudėties. Skelbiama, kad šiuo metu jis yra yra Suomijoje.
Kaliningrado tranzitas vykdomas remiantis galiojančiu Europos Sąjungos ir Rusijos susitarimu ir jame apibrėžtais įsipareigojimais.
