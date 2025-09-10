Pateikė atsakymus dėl Pasvalio smegduobės: pasakė, kam kyla didžiausia grėsmė

Oficialiai geologai pristatė gelmių gręžinių išvadas. Rajono valdžia jas žinojo ir anksčiau, bet jos buvo be parašo.
Ir be parašo, bet žinodami, kas gelmėse, pasvaliečiai strategavo darbus. Todėl namų netekęs žmogus pamažu ėmė kurtis ūkiniame pastate, nes laikas skubina.
„Savivaldybė davė 10 tūkst., administracija ir žmonės – per 4 tūkst., tai ar galima pastatyti kažką už tiek?“ – kalbėjo nukentėjusios sodybos šeimininkas Ovidijus Tamutis.
Vasara baigėsi, kiekviena minutė brangi.
„Tik neaišku, ar per tiek laiko įsikursiu, nes pinigai užsibaigė“, – pridūrė O. Tamutis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Prie smegduobės namo gatvėje ir aplink savivaldybės užsakyti geologai padarė dešimt gręžinių, iš jų du papildomus Tamučių sodyboje ties ūkiniu, kur žmonės prisiglaudė ir šiuo metu statosi.
Ten, geologų teigimu, kol kas ramu, bet didžiausia grėsmė kyla gatvei – po ja rasta tuštumų.
„Mano nuomone, net neišneša galva – jeigu pradėsite griauti ir lyginti kelią, o po metų jis vėl pradės griūti, skilinėti – vėl bus pinigų išmetimai“, – sakė ekspertas.
Kompetencijos Pasvalys ieškos.
„Buvo minėta, kad ir po vėjo jėgainėmis tas ertmes įmanoma užpildyti. Logiškai rizikos yra, bet kiek tos baimės – sunku pasakyti“, – komentavo Pasvalio savivaldybės administracijos direktorius Povilas Balčiūnas.
Kol kas bus gyvenama stebėjimo režimu – ar gatvė negrimzta, ar neatsiranda pavojaus ženklų požeminiams tinklams. Kaštai iš vietos biudžeto didėja.
„Tyrimai – per 26 tūkst., iš mero rezervo – 10 tūkst. gyventojui, toliau 17–18 tūkst. griovimui, turto vertintojams apie 600 sumokėjome. O kas bus ateityje – sunku pasakyti“, – vardijo P. Balčiūnas.
Naujai formuojamai Vyriausybei Pasvalys ruošia pavedimų paketą. Pirmiausia – išskirtiniam Pasvalio ir Biržų karsto regionui grąžinti paramą.
„Tokia buvo šio amžiaus pradžioje ir tada žmonėms buvo kompensuojama dalis ar net didžioji dalis gręžinių išlaidų“, – priminė Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas.
Kompensacijos už prarastus namus taip pat nėra, nes draudikai rizikos neprisiima. Našta gula ant savininko ir iš dalies savivaldybės pečių.
„Taip, jie draudžia turtą viduje, bet ne statinį. Šioje vietoje turėtų būti tvarka, nes dabar žmogus paliekamas tuščioje vietoje“, – kalbėjo G. Gegužinskas.
Dėl smegduobės namų netekusiems Tamučiams labai padėjo eiliniai žmonės, tačiau jiems iki šiol baisu.
„Ta baimė paskambinti, ta baimė paklausti“, – sakė nukentėjusios sodybos šeimininkė Danguolė Tamutienė.
Smegduobės ryjamas namas greitai taps archyvine istorija. Kitą savaitę savivaldybės užsakymu jis bus griaunamas.
