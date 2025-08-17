Pasienyje su Baltarusija apgręžti aštuoni neteisėti migrantai

Latvijos pasieniečiai šeštadienį apgręžė 43 migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai penktadienį neįleido 134 neteisėtai į šalį norėjusių patekti asmenų.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei tūkstantis migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Per šį laikotarpį Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti beveik 24 tūkst. migrantų.
