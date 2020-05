Nuo pirmadienio atidaromas dar vienas Latvijos pasienio punktas

„Sušvelninus kelionių apribojimus, auga ir judėjimo srautai, todėl tikslinga yra atverti dar vieną punktą, kad nesusidarytų eilių“, – sako vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.

Nuo penktadienio Lietuva, Latvija bei Estija savo piliečiams leidžia laisvą judėjimą tarp šalių. Baltijos šalių piliečiai keliaudami per šias tris valstybes neturės pagrįsti kelionės tikslo ir neturės laikytis 14 dienų saviizoliacijos, jei nebuvo atvykta iš kitų šalių.

Jau anksčiau buvo priimtas sprendimas atidaryti dar du punktus pasienyje su Latvija, t. y. Būtingės-Rucavos ir Smėlynės-Medumi. Šiuo metu per juos galima išvykti į Latviją, tačiau grįžti galima tik per Saločių-Grenctalės punktą. Nuo pirmadienio atvykti ir išvykti galima bus ir per Kalvių-Meteinės pasienio kontrolės punktą.

Tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems automobilių vairuotojams Lietuvos sieną galima kirsti per šiuos punktus: Kalvarija-Budziskas, Lazdijai-Aradninkai, Saločiai-Grenstalė, Būtingė-Rucava, Smėlynė-Medumai, Medininkai-Kamenyj Logas, Šalčininkai-Benekainys, Raigardas-Privalka, Kybartai-Černyševskojė ir Panemunė-Sovetskas.

Vidaus sienų kontrolė pratęsta iki gegužės 31 dienos.