NŠA direktoriaus pavaduotojas Renaldas Čiužas traukiasi iš pareigų

Anot NŠA, sprendimas priimtas šalių susitarimu.
„Vertinu savo darbo patirtį agentūroje. Man, kaip aukščiausio lygio vadovui, svarbu, kad ši organizacija galėtų sklandžiai dirbti ir planuotis savo veiklas, įgyvendinant visai švietimo bendruomenei keliamus tikslus. Šį sprendimą priėmiau linkėdamas agentūrai sėkmės ir gerbdamas savo aplinkos žmones“ – pranešime cituojamas NŠA direktoriaus pavaduotojas Renaldas Čiužas.
BNS skelbė, kad vidinio tyrimo komisijos išvadas dėl darbuotojų skundo apie nederamą direktoriaus pavaduotojo elgesį sausį gavusi agentūra nusprendė nenušalinti jo nuo pareigų.
Kaip lapkričio pabaigoje skelbė naujienų portalas „15min“, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) persiųstame skunde R. Čiužas kaltinamas psichologiniu smurtu, mobingu bei seksualiniu priekabiavimu.
Laiške NŠA profesinei sąjungai R. Čiužo pavaldinė tvirtino, jog čia dirbančių moterų atžvilgiu skrieja nederami epitetai ir užuominos, ieškoma ir „fizinio kontakto“.
ŠMSM buvo prašoma kuo skubiau imtis priemonių ir nedelsiant nušalinti NŠA pavaduotoją nuo pareigų.
NŠA direktoriaus pavaduotojo pareigas R. Čiužas pradėjo eiti pernai liepą.
R. Čiužas nuo 2020 metų ėjo Narkotikų, tabako ir alkoholio departamento (NTAKD) direktoriaus pareigas, tačiau 2022 metais šalių susitarimu pasitraukė iš jų, sulaukęs pavaldinių kaltinimų dėl psichologinio spaudimo ir mobingo.
