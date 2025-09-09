Netektis: užgeso 47-erių kario gyvybė

„Netekome ilgamečio KASP vadovybės štabo kario, kolegos, talentingo vairuotojo Edgaro Babkino (1978 – 2025) – darbštaus, išradingo ir nuoširdaus žmogaus. E. Babkinas Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabe tarnavo nuo 1997 metų. Čia, tuometinėje štabo kuopoje, atliko privalomąją tarnybą ir liko tarnauti liktiniu. Visą gyvenimą Štabo aptarnavimo tarnyboje Edgaras dirbo vairuotoju ir daugeliui įsiminė kaip puikus savo darbo profesionalas. Sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą, gimines ir artimuosius bei tarnybos draugus“, – feisbuke pirmadienį paskelbė Krašto apsaugos savanorių pajėgos.
