Nausėda: galbūt Žemaitaitis praleido daugiau laiko galvodamas apie Lietuvai kylančias grėsmes

„Aš su juo nesimačiau nežinau kiek laiko, tai nieko jam negalėjau padaryti net ir norėdamas“, – paklaustas, ką padarė R. Žemaitaičiui, kad pakeistų jo nuomonę poligono klausimu, atsakė jis.
„Žmogus taip pat galvoja, tikiuosi, taip pat myli Lietuvą, galbūt kitaip. Tiesiog, galbūt daugiau laiko praleido galvodamas apie tai, kad Lietuvai tikrai kyla realių grėsmių ir kad Lietuva prioritetu turi turėti savo saugumą“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda kartu su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu, ekonomikos ir inovacijų ministrų Edvinu Grikšu ir aplinkos ministru Kastyčiu Žuromsku lankėsi Kapčiamiestyje, kur su vietos bendruomene aptarė planus Lazdijų rajone steigti naują poligoną.
Tiesa, panašiu metu Lazdijuose lankėsi valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis, kur susitikęs su šio rajono gyventojais kritikavo kariuomenės ir šalies vadovų komunikaciją dėl planų steigti naują Kapčiamiesčio poligoną. Politiko teigimu, poligono statybų sustabdyti nepavyks, tačiau reikia gerinti komunikaciją su vietos gyventojais.
Tiesa, sausio pradžioje R. Žemaitaitis sakė nepritariantis Valstybės gynimo tarybos (VGT) sprendimui steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų rajone.
„Tikrai (poligonas – ELTA) nereikalingas“, – tuomet komentavo politikas.
ELTA primena, kad pernai gruodį VGT priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Vis tik, dėl tokio valdžios sprendimo kilo vietos bendruomenės pasipiktinimas.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas.
