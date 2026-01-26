 NATO naikintuvai tris kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

2026-01-26 17:55
BNS inf.

Baltijos šalyse budintys NATO naikintuvai praėjusią savaitę tris kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

NATO naikintuvai tris kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių / Asociatyvi L. Balandžio / BNS nuotr.

Sausio 20 dieną NATO oro policijos naikintuvai atpažino du naikintuvus SU-30. Jie skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos Kaliningrado srities ir atgal be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) nepalaikė.

Sausio 22 dieną naikintuvai skrido atpažinti dviejų strateginių bombonešių TU-22M ir dviejų naikintuvų SU-35.

Orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos pagrindinės dalies ir atgal.

Taip pat buvo atpažintas naikintuvas SU-35, kuris skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į pagrindinę Rusijos dalį. Visi orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžių planų, o radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Sausio 24 dieną buvo atpažintas naikintuvas SU-30, kuris skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities ir atgal. Naikintuvas skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, o radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. 

