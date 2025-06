Motinystė – kliūtis ar variklis versle?

Plačiau apie tai LNK žurnalistai kalbėjosi su „Nemateko“ vadove, šešių vaikų mama Egidija Vaicekauskienė.

– Su vyru Kęstučiu užauginote šešis vaikus. Ką pasakytumėte tiems, kurie tik svajoja apie didelę šeimą, bet jai nesiryžta?

– Jeigu jau svajoja, tai jau gera pradžia, nes viskas prasideda nuo svajonės. Jeigu sukūrė šeimą, tai, be abejo, norės turėti vaikų, nes vaikai tikrai yra džiaugsmas. Ką jiems pasakyti – ar iš karto planuoti ir projektuoti 6 ar 8 ar 9? Manau, per drąsu. Pradėkime nuo vieno ir paskui gyvenimas veda. Lygiai taip pat ir mes nieko neplanavome – džiaugiamės, kai gimė pirmas vaikas, džiaugiamės, kai laukiausi antro. Kai netikėtai atsirado trečias, kai versle bebūnant sužinai, kad laukiesi ketvirto – dar labiau nustembi. O po to sakome, jog visai būtų neblogai ir penktas, ir šeštas.

– Gegužę buvote apdovanota ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“. Tikėjotės tokio įvertinimo?

– Be abejo, yra smagu ir džiugu. Ir pirmiausia džiugu, kad tai yra matoma ir įvertinama, kad matomos mamos. Tai tas yra smagu, kad prezidentui rūpi gausios šeimos, kad jam rūpi pilnos šeimos. O antras dalykas, kas man buvo labai gera – kad įvertino ne tik mane, nes yra šeimų, kurios augina ir septynis vaikus. Skatinu, kad būtų daugiau tokių vertinimų.

– Kas sudėtingiau: motinystė ar verslas?

– Motinystė yra kiekvienos mamos, turbūt kiekvienos moters pašaukimas. Jau mūsų širdyse tas įdėta. Juk mes niekas nebaigėme jokių mamų universitetų, bet mes iš karto jaučiame. Gal iš pradžių išsigąstame su pirmu vaiku, bet po to tai tampa natūralu. Sudėtinga pasidaro, kai jie suserga – ir dažniausiai ne po vieną, o po kelis. Kai suserga, tada jau tikrai pajauti tą mamos naštą, šeimos naštą. O versle – verslas niekada neužgožė šeimos. Verslas – tai darbo vieta, kur daugiau yra rūpesčių, sprendimų ieškojimo: kaip kurti, kaip nugalėti kliūtį.

O šeimoje nesusidedi metinių tikslų. Sakyčiau, kad vienas kitą papildo. Sakyti, kad mama turėtų vien tik auginti vaikus – irgi labai gražu, nes gali visą save atiduoti, bet kartu jai irgi reikia augti ir žygiuoti į priekį. Ji turi irgi šioje dienoje surasti savo prioritetus, sudėlioti laikus, įveikti darbe kliūtis, išlikti geros nuotaikos grįžus namo. Tai moteriai, aišku, labai daug iššūkių, bet per tai ji tobulėja.

– Esate verslininkė – nuo pat įkūrimo vadovaujate „Nemateko“ įmonei, esate „Marijos radijo“ prezidentė. Kada viską spėjate?

– Galiu atsakyti labai paprastai – nespėju. Bet tarp visko, ką nori padaryti, vis tiek reikia nepamesti prioritetinių dalykų. Kad „laikas piktas“ – tai ne mano sakinys, tai Šventajame Rašte parašyta. Kad reikia ištraukti, išplėšti laiką tam, kas tau yra svarbu – taip yra. O kitas dalykas – nesijausk taip, kad nuo tavęs viskas priklauso. Tu gali nugalėti tik šią dieną. Turiu sau bent tokį tikslą, nes nežinau, kas toje dienoje įvyks. Kaip vaikams dažnai mėgstu sakyti: šios dienos vadovėlio nėra parašyta – mes jį rašome savo elgesiu, savo sprendimais, savo patirtimi. Ir toje dienoje tu stengiesi padaryti tai, ką gali geriausio. Nesigraužti – jeigu kažko nepadarai, tai nepadarai.

– Vaikų auginime kuris etapas buvo sudėtingiausias?

– Manau, kad kiekvienas etapas turi savo sudėtingumo ir savo grožio. Kai vaikas mažesnis – reikia daugiau laiko aplink patį vaiką apšokinėti. O jeigu jis didesnis – tai reikia daugiau laiko skirti pokalbiams. O jeigu jis jau suaugęs – tai visas laikas pokalbiams.

– Ar būna tokių dienų metuose, kai susitinkate visi kartu?

– Labai dažnai susitinkame visi kartu, todėl, kad keturi vaikai dirba pas mus įmonėje. Tai pietauja namuose, kiekvieną dieną sukasi ratas žmonių. O šiaip labai dažnai mėgstame susitikti – kartu papietauti, ar sekmadienį susimatyti, gimtadienių labai daug. Tai per visus gimtadienius susitinkame, ne tik per Kalėdas ar Velykas, bet labai dažnai.