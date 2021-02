Mišių metu kapelionas rėžė apie LGBT: iškrypėliai mokina mus, kas mes esame

„Kada pasaulis, mes sakom, šėtonas, susimokė, netgi politiniu lygmeniu, iškreipti žmogaus prigimtį. Kada per Lietuvos, per LRT, mokina iškrypėliai, taip šviesiai tiesiai galiu pasakyti, iškrypėliai, LGBT‘ešnikai, mokina mus, kas mes esam. Kad, pasirodo, berniukai, tai jau nebėra berniukai, vyrai, pasirodo, nėra vyrai, kad mergaitės nėra mergaitės, moterys nėra moterys, bet galas žino kas. Įsivaizduojate? Kada valstybiniu lygmeniu bando įsiveržti į mokyklas ir mokinti amoralių dalykų“ – kalbėjo P. Vaineikis.

Nepaisant skirtumų, kuriuos turime apie vieną ar kitą su LGBT teisių užtikrinimų susijusią problemą, turėtume skatinti sugyvenimą ir pagarbą, o ne žeminimą ir neapykantą.

Kapeliono pamokslo ištrauką feisbuke paviešino Lietuvos žmogaus teisių centras. „Ar neapykanta ir vienos ar kitos socialinės grupės žeminimas gali būti pateisinami religijos laisve? Ne pirmą kartą su centru susisiekia žmonės, kurie piktinasi tuo, kaip dalis kunigų atsiliepia apie LGBT bendruomenę. Vieni jų yra netikintys, kiti – tikintys ir nesupranta tokių bažnyčios narių vartojamų žodžių, jaučiasi atstumti ir pažeminti. Lietuvos Respublikos Konstitucija sako, kad bažnyčios bei religinės organizacijos turi teisę laisvai skelbti savo mokslą bei atlikti savo apeigas“, – rašoma pranešime.

Pasak centro atstovų, kiekvienas žmogus gali turėti ir išsakyti savo nuomonę, tačiau reikia nepamiršti elementarios pagarbos kitų požiūriui. „Vis dėlto, visuotinai priimtini pagarbos kito žmogaus orumui principai galioja visiems, nepaisant religijos ar kitų požymių. Tad bažnyčios nariai turi ir gali išsakyti savo požiūrį į tos pačios lyties santykius ir šeimas, tačiau tai daryti pagarbiai, nežeminant ir nestigmatizuojant kitų visuomenės narių. Visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad LGBT bendruomenė ir toliau susiduria su neigiamomis visuomenės nuostatomis. Todėl nepaisant skirtumų, kuriuos turime apie vieną ar kitą su LGBT teisių užtikrinimų susijusią problemą, turėtume skatinti sugyvenimą ir pagarbą, o ne žeminimą ir neapykantą“, – teigia Lietuvos žmogaus teisių centro atstovai.

Primename, kad savaitės pradžioje LGBT palaikančių žmonių akiratyje atsidūrė kunigas Algirdas Toliatas. Dvasininkas feisbuke pasidalijo įrašu, raginančiu pasirašyti peticijas prieš lyčiai neutralios partnerystės įteisinimą ir prieš Stambulo konvenciją.

Į tokius įrašus socialiniame tinkle sureagavo ir Lietuvos garsenybės. „Vemsiu. Kažkokių menkystų pasaulėlis... Neklausote savo popiežiaus, katalikai, pamanykit! Kokia tamsa ir kaip gėda, kai kunigai tokiais pezalais dalinasi... Liūdesys“, – rašė dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu.

Apie žinomo kunigo įrašus viešojoje erdvėje pasisakė ir nuomonės formuotoja Agnė Kulitaitė. „A. Toliato pasidalinimas buvo bjaurus, bet ko dar galima tikėtis? Labiau nustebintų, jei praneštų, kad pagaliau, po 50 remonto metų, bažnyčių stogai sutaisyti ir likusios lėšos skiriamos šeimoms, kurios skurdžiai gyvena“, – feisbuke rašė žinoma moteris.

Žurnalistas ir visuomenės veikėjas Andrius Tapinas tvirtino, kad po šių A. Toliato pasisakymų kvietė jį atvykti į savo laidą, tačiau dvasininkas tokio siūlymo atsisakė. „Jeigu eini į kontraversišką temą, būk pasiruošęs, jog gausi vienokį ar kitokį atkirtį. Dėl to kunigo Toliato atsitraukimas mano atrodo keistas, kvietėme jį į laidą, bet kunigas atsisakė motyvuodamas, jog nenori politikuoti. Pataisykite, jeigu klystu, bet man regis, kad Bažnyčios hierarchai Lietuvoje ir pro-katalikiška žiniasklaida nepritaria Stambulo konvencijai. Tai kodėl trauktis ir teisintis? Kaip tik, mega populiaraus ir charizmatiško kunigo pozicija sustiprintų konvencijos priešininkų gretas. Nebent yra toks smulkus niuansas. Kunigas Toliatas yra madingas kunigas. Labai madingas kunigas, kurio savo vestuvėms, krikštynoms, dermavonėms ir netgi četurnedėliui nori Lietuvos influenceriai, įtakotukai ir šou biznio žvaigždės. Ir pyktis dėl tokios smulkmenos kaip Stambulo konvencija kunigui su jais nesinori. Nothing personal just business. Nors vis tiek skauda, kad jautiesi sutryptas į miltus“, – socialiniame tinkle rašė A. Tapinas.