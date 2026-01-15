Ministras: šiais metais Lietuvoje planuojama modernizuoti ir įrengti 700 priedangų

„Mes manome, kad šiais metais pavyks modernizuoti kartu su praeitų metų paraiškomis iki 700 priedangų, tai jau bus užbaigta“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje teigė V. Kondratovičius.
„Šiandien mes pereiname nuo kokybės iki kiekybės. Yra identifikuota patalpų, kurios yra pažymėtos planuose, kad tai yra priedanga, bet tikrai tai yra tik pradžia, dėl to, kad labai daug dar reikia padaryti tam, kad ta priedanga funkcionuotų kaip priedanga, būtų įrengta, atitiktų minimalius reikalavimus“, – kalbėjo ministras.
Anot jo, iki 2030 metų priedangų įrengimui skirta daugiau nei 70 mln. eurų iš Valstybės gynybos fondo, tačiau lėšų poreikis dar yra gerokai didesnis.
„Mes trumpiname laikotarpius – praeitais metais jau paskelbėme šių metų kvietimą ir šį mėnesį arba vasario pradžioje planuojame užbaigti pasirašydami sutartis su savivaldybėmis. (...) Kalbamės su savivaldybėmis, kaip pagerinti, kaip pagreitinti procesus. Naujam projekto įstatyme yra konkretizuojama, kaip turėtų priedanga atrodyti būtent tose patalpose, kai nėra naujai statomos patalpos, o tai, kada yra būtent modernizuojama arba rekonstruojama“, – sakė V. Kondratovičius.
„Vasarą pradėsime dar vieną etapą skelbti konkursus arba skirti lėšas naujai priedangų partijai, tai irgi papildysim apie 300 (priedangų – BNS). Pamatysim kaip sekasi, bet tikrai nelauksim, skirsim dar daugiau (lėšų – BNS), dėl to, kad ir Krašto apsaugos ministerija, kuri koordinuoja gynybos fondo lėšų panaudojimą, irgi akcentuoja svarbą“, – pridūrė jis.
Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra 6513 priedangų, jose galėtų slėptis apie 1,6 mln. žmonių – tai sudaro 56 proc. šalies gyventojų.
Visgi ministras pabrėžė, jog pasiskirstymas tarp regionų nėra tolygus, lengvesnė plėtra matoma tose vietose, kur yra daugiau viešųjų patalpų.
„Nemažai rajonų, nemažai vietovių, kur nėra tokių patalpų, tai tose vietose mes dar ieškome galimybių, kaip tai galima pasiekti. Vienas iš pakeitimų naujo kvietimo bus tas, kad jeigu bendro namo patalpų savininkai nusprendė, kad jų patalpos gali būti naudojamos kaip bendra vieša priedanga, jie tikrai irgi galės gauti finansavimą suderinus su savivaldybe“, – sakė V. Kondratovičius.
Lietuvos miestuose priedangų turi pakakti bent 60 proc. gyventojų, o rajonų savivaldybėse – 40 procentų.
