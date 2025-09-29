Matulionis: VGT pritarė KAM planui dėl oro gynybos stiprinimo

„Kalbant apie oro gynybos stiprinimą, buvo pritarta KAM pasiūlytam planui, kuris bus įgyvendintas“, – po VGT posėdžio teigė D. Matulionis.
ELTA primena, kad šią vasarą Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos, vienas jų turėjo sprogmenų.
Tuo metu rugsėjį Lenkijos oro erdvę pažeidė apie 20 Rusijos dronų, o į Estijos erdvę buvo įskridę trys rusiški naikintuvai.
Reaguojant į šiuos incidentus, NATO inicijavo „Eastern Sentry“ operaciją siekdama sustiprinti rytinio flango gynybą. Misijoje dalyvauja įvairūs sąjungininkai, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę (JK) ir Vokietiją.
VGT sudaro prezidentas, premjeras, Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)