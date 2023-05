Medikė apie vyresnio amžiaus vairuotojus: niekas nėra apsaugotas, kad neištiks infarktas kelyje

Šiaulietis Romanas dirba autobusų vairuotoju, tad sveikatą tikrinasi kartą per dvejus metus.

„Būtų geriau rečiau, nes kas dvejus metus – labai dažnai“, – tikino autobusų vairuotojas.

Jei ne Romano darbas, sveikatą dėl vairuotojo pažymėjimo jis turėtų pasitikrinti kartą kas penkerius metus. Pagal tvarką, iki 55-erių metų asmenys sveikatą privalo tikrintis vieną kartą per dešimt metų. Asmenys nuo 56 iki 65-erių – vieną kartą per penkerius metus, o nuo 70 iki 79 metų amžiaus asmenys – vieną kartą per dvejus metus. Na, o 80-mečiai ir vyresni – kartą per metus. Vadinasi, kuo vairuotojas vyresnis, tuo sveikatą tenka tikrintis dažniau.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Manau, kad vyresniems reikia dažniau tikrinti sveikatą, nes vis tiek amžiaus savo daro. 90-mečiams iš viso gal reikėtų uždrausti vairuoti“, – svarstė Romanas.

Apie kitąmet įsigaliojančią tvarką išgirdę, į gydymo įstaigas suskubo vyresnio amžiaus asmenys.

„Ypač nuo 70–75-erių, bet esame turėję ir 90 metų senelių, kurie taip pat nori tęstis vairuotojo pažymėjimą“, – kalbėjo šeimos gydytoja Raminta Stanevičienė.

Šeimos gydytoja senjorų suaktyvėjimu džiaugiasi. Esą vyresni žmonės turi lėtinių ligų, tad sveikatą tikrintis dažnai jiems – tik į naudą.

„Cukrinis diabetas, paūmėjusi arterinė hipertenzija – niekas nėra apsaugotas, kad neištiks infarktas ar insultas kelyje. Tad tikrai raginu ir savo pacientus, kad ateitų profilaktiškai tikrintis sveikatą“, – teigė R. Stanevičienė.

Tačiau smarkiai sudažnintus terminus kritikuoja lygių galimybių kontrolieriai. Esą tvarka, numatanti vairuotojų sveikatos patikros periodiškumą, gali diskriminuoti vyresnio amžiaus vairuotojus.

„Galbūt reikėtų sieti ne tik su amžiumi, bet ir su tam tikrais sveikatos sutrikimais, tam tikromis būklėmis, su kuriomis ministerija ir sieja tą pavojų vairuoti“, – sakė lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė.

Vyresnio amžiaus asmenims sveikatą teks tikrintis kur kas dažniau nei jaunesnio amžiaus vairuotojams. O nepasitikrinus, nustos galioti vairuotojo pažymėjimas.

Anot lygių galimybių kontrolierės, priemonės yra per griežtos.

„Pavyzdžiui, reikėtų iš pradžių taikyti priminimus apie sveikatos patikras, kai artėja termino pabaiga. Iki šiol toks dalykas nebuvo taikytas“, – teigė B. Sabatauskaitė.

„Gal labai sutankinti nederėtų, bet kažkiek dažniau tikrinti sveikatą vyresniems žmonėms nematyčiau čia didelės problemos“, – savo poziciją išsakė saugaus eismo ekspertas Artūras Pakėnas.

Problemų nemato ir kiti neseniai sveikatą pasitikrinę šiauliečiai.

„Anksčiau tikrindavau sveikatą kas penkerius metus, dabar jau tikrinsiu kas dvejus metus“, – kalbėjo vyras.

Lygių teisų kontrolieriai ragina ministerijas ir Seimą peržiūrėti tvarkas, nes vyresnis amžius savaime nereiškia didesnės rizikos kelyje. Daugiausiai avarijų sukelia 18–55 metų vairuotojai. 80-mečiai ir vyresni vairuotojai pernai sukėlė tik vos daugiau nei vieną procentą visų eismo įvykių.