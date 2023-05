Audrina pasiūlymai dėl vyresnio amžiaus vairuotojų: neperženkime sveiko proto ribų

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) parengė tvarką, kas kiek laiko pagal amžių vairuotojai turės atlikti sveikatos patikrą. 80-mečiams ir vyresniems tektų tai daryti kartą per metus. Lygių galimybių kontrolierė sako, kad reikėtų keisti formuluotę, jog nebūtų diskriminuojami vyresnio amžiaus vairuotojai. O saugaus eismo ekspertas pataria neperžengti sveiko proto ribų, pasakojama LNK reportaže.

„Tarnyba tikrino SAM tvarkos aprašą, kuris nustato, kas kiek laiko pagal amžių asmenims reikia pasitikrinti sveikatą. Jo atitikimą lygių galimybių įstatymui. Mes kaip ir nenustatėme prieštaravimų, tačiau vertinant visą pateiktą informaciją, tik rekomendavome SAM peržiūrėti tą sveikatos patikros periodiškumą. Ir patarėme tai sieti galbūt ne tik su amžiumi, o su tam tikrais sveikatos sutrikimais, būklėmis, su kuriomis ministerija ir sieja tą pavojaus riziką vairuojant automobilį. Matome, kad įstatymo pataisos, jog nepasitikrinę sveikatos vairuotojai neteks teisės vairuoti transporto priemonės, sukėlė audringas reakcijas. Tad pirmiausiai reikėtų pasakyti, kad tas netekimas laikinas, kol pakartotinai žmogus nepasitikrins sveikatos.

Tad teigti, kad vyresnio amžiaus vairuotojai kelia didesnį pavojų, būtų neteisinga.

Tiesa, mums užkliuvo tokios priimtos priemonės griežtumas, todėl paprašėme Teisės ir teisėtvarkos komiteto įvertinti, ar tikrai proporcingos tokios griežtos priemonės, prieš tai neišbandžius švelnesnių. Pavyzdžiui, taikyti priminimą apie sveikatos patikras, kai artėja termino pabaiga. Iki šiol toks dalykas nebuvo taikytas. Ir negalima teigti, kad vyresnio amžiaus asmenys būtų pavojingesni vairuotojai arba dažniau sukeltų eismo įvykių. Vertinant 2022 metų eismo įvykius pagal amžiaus grupes, tai daugiausiai jų padarė asmenys nuo 18 iki 55 metų amžiaus – 72 proc. Ir jei dar labiau skaidytume, tai jauniausio amžiaus vairuotojai daugiausiai iš visų. Žiūrint vyriausią amžiaus grupę, nuo 80 metų, tai šio amžiaus vairuotojai sukėlė tik 1,4 proc. eismo įvykių. Tad teigti, kad vyresnio amžiaus vairuotojai kelia didesnį pavojų, būtų neteisinga“, – teigė lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė.

„Ar tai diskriminuotų? Mane asmeniškai tai paliestų, tad šioje situacijoje reikėtų vadovautis sveiku protu. Fiziologija vis dėlto egzistuoja, mes keičiamės. Vienokia fizinė būklė jauno ar vidutinio amžiaus žmogaus ir visai kitokia vyresnio amžiaus. Galbūt reikėtų vertinti, kaip tas amžius turi įtakos mūsų savybėms, kurios susijusios su vairavimu. Pavyzdžiui, – regėjimas, klausa ir kiti dalykai.

Kai kas sako, kad patirtis gelbėja vyresnio amžiaus vairuotojus, bet užriškite man akis ir pažiūrėsime, kaip aš pavairuočiau nieko nematydamas. Vis dėlto gal kas pusmetį ar metus nederėtų sutankinti tos sveikatos patikros vairuotojams, kaip turbūt planuojama. Sakykime, vertėtų kažkiek sutankinti tą periodiškumą, nepadaryti per dažnai. Tuomet neįžvelgčiau čia didelės problemos. Svarbiausia – neperžengti sveiko proto ribų. Vienas kartas per metus pasitikrinti sveikatą 80-mečiams ir vyresniems vairuotojams, manau, – per dažnai. 3–5 metai, mano nuomone, būtų priimtinas terminas“, – teigė saugaus eismo ekspertas Artūras Pakėnas.