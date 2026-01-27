 Lijundra tautiečius įkvėpė pokštams: jums tik mašinos apšalo, o man – galva

2026-01-27 11:30 kauno.diena.lt inf.

Nuo pirmadienio vakaro dalyje šalies tęsiasi lijundra, kuri ledo padengė automobilius, kelius, šaligatvius. Tačiau kai kurie gyventojai į šį gamtos reiškinį pasižiūrėjo šmaikščiai.

Socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“ įkeltas vaizdo įrašas iš Marijampolės. Jo autorius šmaikštavo sakydamas, kad kitiems apšalo mašinos, o jam – galva. Įraše matyti, kaip lijundra plonu ledu aptraukė striukės gobtuvą ir vyras tiesiog laužo nuo jo ledą.

Į tai sureagavę internatai taip pat kėlė apledėjusių drabužių nuotraukas, juokaudami, kad yra ledo karalienės. „Esu apšalusi“, – žodžių žaismu pasinaudojo viena moteris.

„Grįžau kaip robotas“, – dar prie vienos apledėjusios striukės, kuri atrodė tarsi šarvai, rašė kitas internautas.

Kiti šmaikštavo sakydami, kad nereikia laužyti šalmų, juokėsi, kad šarvai apsaugos nuo kitų pavojų.

„O man sunkiai radijo bangas gaudė“, – grupėje rašė kitas, įkėlęs apledėjusios antenos nuotrauką.

Portalas kauno.diena.lt skelbė ir kauniečio išbandytą lijundros pokštą. Vyras internete buvo matęs, kaip atidaromas automobilio langas, o už jo lieka ledas. Tai jis tą ledo sluoksnį sudaužė, taip sukurdamas iliuziją, kad dūžta pats automobilio stiklas.

Sinoptikai praneša, kad lijundra dalyje Lietuvos dar bus ir antradienį. Kaune numatoma, kad daugiau kris sniegas, o ne lietus.

