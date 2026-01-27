Į žiemos spąstus kauniečiai sureagavo ir šmaikščiai

Pirmadienio pavakarę lijundra iš pradžių pamažėle purškė, bet to pakako, kad lauke palikti automobiliai būtų padengti vandeniu. Spaudžiant šalčiui jie akimirksniu apledėjo.
Ledo šarvai apgulė ir priekinius stiklus, ir galinius bei durelių langus. Nuo bamperių nutįso varvekliai.
„Eina sau. Grįžęs eisiu atkrapštyti nuo ledo mašiną, nes jeigu naktį dar bus lijundros, ryte rasiu tokį ledo sluoksnį, kad jo neatidaužysiu ir į mašiną neįeisiu“, – iš vakaro planavo kaunietis Robertas. Jis nepraleido progos sėdęs į draugų automobilį išbandyti internete matytą eksperimentą. Nuleidus durelių langą vaizdas neatsivėrė – liko ledinė uždanga. Į jį smūgiavus kumščiu, ledas subyrėjo, sudarydamas įspūdį tarsi dužo stiklas.
Sinoptikas: antradienį oro sąlygos išliks palankios lijundrai
Pirmadienį Lietuvoje prasidėjusios lijundros tęsis ir antradienį, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Vytautas Sakalauskas. Todėl, pasak jo, eismo sąlygos šalyje ir toliau išliks sudėtingos.
„Dažnai būna, kad sulaukus lijundrų iš paskos seka teigiamos temperatūros, ledas ištirpsta, tačiau šįkart, deja, to neįvyks, nes šiluma Lietuvos beveik ir nepasieks. (...) Vietomis vėl bus lijundra ir nuo vakar dienos laikysis plikledis, o Pietų Lietuvoje, kur krituliai, kur lijundra, susidarys ir sudėtinis apšalas. Eismo sąlygos ir pėstiesiems, ir vairuotojams tikrai bus nepalankios“, – LRT radijui antradienį naujausia prognoze dalijosi V. Sakalauskas.
Sinoptikas pažymėjo, kad antradienio dieną pietiniame šalies pakraštyje, apie Druskininkus, truputį bus šilčiau.
„Temperatūra įdienojus bus apie 0, o likusioje Lietuvos dalyje laikysis neigiama temperatūra – bus 0–5, kai kuriuose šiauriniuose rajonuose išliks ir 6–8 laipsniai šalčio. Ir vėl palankios sąlygos lijundroms. Tiesa, jų bus šiek tiek mažiau“, – sakė jis.
„Kelių priežiūros“ atstovas: eismo sąlygos tebėra pavojingos
Bendrovės „Kelių priežiūra“ atstovas Rimantas Zagrebajevas sako, kad antradienio rytą eismo sąlygos dėl tebesitęsiančios lijundros ir susidariusio plikledžio tebėra sudėtingos.
„Naktis keliuose buvo itin sudėtinga, šis rytas yra lygiai toks pat sudėtingas, nes lijundra ir plikledis daug kur išliko ir eismo sąlygos tebėra pavojingos. Sunkiausia padėtis ten, kur lijundra prasidėjo anksčiausiai ir tęsiasi ilgiausiai. Ypač pietiniuose ir vakariniuose šalies regionuose“, – LRT radijui nurodė R. Zagrebajevas.
Pasak jo, kelininkai atliko slidumo mažinimo darbus visą pastarąją naktį.
„Buvo dirbama ilgesnes valandas, buvo ruošiamasi ir jau savaitgalį, kitus darbus tęsėme visą naktį. Per vakar parą ir šiąnakt slidumo darbo mažinimo darbus dirbdami nuvažiavome virš 62 tūkst. kilometrų visoje Lietuvoje“, – sakė jis.
Kaip skelbta, šią savaitę orai Lietuvoje bus permainingi. Pirmoje jos pusėje daugelyje rajonų prognozuojami krituliai, aukštesnė oro temperatūra ir atlydys. Dėl to formuosis ir pavojingi reiškiniai – plikledis, lijundra bei sudėtinis apšalas.
Naujausi komentarai