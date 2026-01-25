Kelininkai: eismo sąlygas gali sunkinti plikledis

Kaip pranešė bendrovė „Kelių priežiūra“, visą savaitgalį buvo ruošiamasi artėjantiems orų pokyčiams. Darbai atlikti ne tik intensyviausio eismo, bet ir rajoniniuose keliuose bei žvyrkeliuose. Šalintas sniegas, platintos važiuojamosios dalys, valytos vandens nutekėjimo sistemos.
Vairuotojai raginami atsižvelgti į kelio dangos būklę, skirti daugiau laiko kelionėms, rinktis saugų greit, išlaikyti saugų atstumą nuo kitų transporto priemonių, stebėti pėsčiuosius. Išlaikyti budrumą raginami ir pėstieji.
