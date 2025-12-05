 Lietuvos kariuomenę pasiekė naujausios kartos prieštankiniai granatsvaidžiai

2025-12-05 11:33
ELTOS inf.

Lietuvos kariuomenei perduoti nauji prieštankiniai granatsvaidžiai „Carl-Gustaf“ M4 RD, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Lietuvos kariuomenę pasiekė naujausios kartos prieštankiniai granatsvaidžiai
Lietuvos kariuomenę pasiekė naujausios kartos prieštankiniai granatsvaidžiai / KAM nuotr.

Apie 14 mln. urų vertės sutartį dėl daugkartinių ir daugiafunkcinių 84 mm granatsvaidžių ir jų logistinio paketo įsiginimo ministerija pasirašė praėjusių metų pabaigoje.

Pasak ministerijos, naujausias M4 RD modelis yra trumpesnis ir lengvesnis už ankstesnes „Carl Gustav“ versijas, todėl jį naudoti yra lengviau ir paprasčiau.

„Carl Gustaf“ ginklų sistema yra skirta naikinti šarvuotus taikinius ir priešo gyvąją jėgą. Jie gali būti naudojami tiek remiant padalinių manevrus, tiek efektyviai naikinant šarvuotas transporto priemones.

