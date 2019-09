Lietuvoje prasideda Judumo savaitė: raginama palikti automobilį namuose

Europos Komisijos organizuojama didžiausia pasaulyje tvaraus judėjimo kampanija siekiama atkreipti dėmesį į judėjimo svarbą, pasirenkant alternatyvias susisiekimo priemones.

Ta proga Vilniuje rugsėjo 16 – 22 dienomis organizuojami šiaurietiško judėjimo žygiai, specialios treniruotės Lukiškių aikštėje, naktinis riedėjimas.

Sekmadienio, rugsėjo 22-osios, naktį sostinėje vyks 15 kilometrų riedučių žygis „Night Skating Vilnius“. Renginio metu dalyviai kviečiami atvykti pasipuošus įvairių herojų kostiumais.

Minint Dieną be automobilio Vilniuje sekmadienį organizuojamas nemokamas važiavimas visais sostinės autobusais ir troleibusais – kaip bilietą tądien reikia parodyti galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

Pasak Aplinkos ministerijos, Diena be automobilio organizuojama ir kitose šalies savivaldybėse. Viešuoju transportu Kėdainių gyventojai nemokamai naudotis galės rugsėjo 18 dieną, o rugsėjo 20 dieną – Klaipėdos miesto, Trakų, Radviliškio, Jurbarko rajonų, Marijampolės gyventojai.

Šiais metais Judumo savaitės renginiai organizuojami visose Lietuvos savivaldybėse. Jose organizuojami žygiai pėsčiomis ir dviračiais, įvairūs konkursai, nemokamas viešasis transportas, varžybos, koncertai, viešos diskusijos, sporto pamokėlės, automobilių išmetamų teršalų kontrolė ir pan.

Lietuvoje kampaniją koordinuoja Aplinkos ministerija. Šiais metais Aplinkos ministerija apdovanos aktyviausius kampanijos dalyvius šiose kategorijose: judriausia savivaldybė, judriausia valstybės institucija, judriausia mokymo įstaiga, judriausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga, judriausia įmonė, judriausi piliečiai – dviratininkas bei žingsniuotojas.

Sumanymas kartą per metus skelbti Dieną be automobilio kilo 1998 metais Prancūzijoje. Jį greitai perėmė ir kitos šalys. Šią miestų organizuojamą vienos dienos akciją 2000 metais parėmė Europos Komisija. Dienos be automobilio sėkmė paskatino akciją išplėtoti ir ją rengti visą savaitę.