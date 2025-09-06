 Lietuvoje pernai mirė 37,5 tūkst. žmonių: daugiausia mirčių – dėl kraujotakos ligų

2025-09-06 13:52
ELTOS inf.

 Lietuvoje pernai mirė 37,5 tūkst. žmonių. Daugiausia mirčių – 50,8 proc. – lėmė kraujotakos sistemos ligos, skelbia Higienos institutas.

Lietuvoje pernai mirė 37,5 tūkst. žmonių: daugiausia mirčių – dėl kraujotakos ligų / Pixabay nuotr.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro vadovė Ugnė Butkutė tvirtina, kad Lietuva tarp kitų Europos Sąjungos (ES) šalių išsiskiria mirtingumu nuo kraujotakos ligų.

„Remiantis Eurostato duomenimis, Lietuva išsiskiria vienu didžiausių mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklių Europos Sąjungoje – aukštesnis jis tik Bulgarijoje, Rumunijoje ir Latvijoje. Taip pat ypač didelis mirtingumas dėl išorinių priežasčių – šioje srityje mus lenkia tik Slovėnija“, – pranešime cituojama U. Butkutė.

Tuo metu kitos dažniausios mirties priežastys pernai buvo piktybiniai navikai (21,5 proc.), išorinės mirties priežastys (6,1 proc.) ir virškinimo sistemos ligos (5,7 proc.).

 

 

