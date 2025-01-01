Lietuvoje – dar trys naujos atmintinos dienos

Parlamentarai papildė Atmintinų dienų įstatymą į jį įrašydami Lietuvos oreivių, Pasaulinę kraujo donorų ir Pasaulinę diabeto dienas.
Už tai balsavo 84 Seimo nariai, nė vienas nebuvo prieš, vienas politikas susilaikė.
Oreiviai savo dieną minės birželio 11-ąją, nes tą dieną 1988 metais Molėtų rajone, Balninkų kaime, į dangų pakilo pirmasis Lietuvoje registruotas karšto oro balionas
„Šiandieniniai šalies karšto oro balionų sporto rinktinės lyderiai pasaulio, Europos čempionatuose patenka į pirmąjį dešimtuką. Lietuvos karšto oro baliono pilotai gali didžiuotis savo pasiekimais aukščiausio lygio varžybose“, – iniciatyvos autoriai teigė aiškinamajame rašte.
Pasaulinė kraujo donorų diena bus minima birželio 14-ąją.
Pasak parlamentarų, šios dienos įtvirtinimas didins visuomenės informuotumą apie kraujo donorystės svarbą, skatins neatlygintiną bei reguliarią kraujo donorystę, pilietiškumo, bendruomeniškumo vertybes ir prisidės prie kraujo donorų skaičiaus augimo.
Tai trečioji proga, minima tą dieną. Birželio 14-oji jau paskelbta kaip Gedulo ir vilties diena bei Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio diena.
Pagal priimtas pataisas, lapkričio 14-oji paskelbta Pasauline diabeto diena.
„Tikimasi, kad lapkričio 14-ąją aktyviau vyktų įvairios edukacinės ir informacinės iniciatyvos, kurios padėtų mažinti diabeto susirgimų augimą ilgalaikėje perspektyvoje“, – teigta iniciatyvos aiškinamajame rašte.
Iki šio papildymo Atmintinų dienų sąraše buvo 96 dienos, tačiau kai kurios jų turi ne po vieną įrašą.
