Lietuva oficialiai tapo Europos žandarmerijos pajėgų nare

2025-12-13 19:33
ELTOS inf.

Lietuva, atstovaujama Viešojo saugumo tarnybos (VST), oficialiai tapo pilnateise karo policijos funkcijas atliekančių Europos žandarmerijos pajėgų (Eurogendfor) nare, įgydama visas sprendimų priėmimo teises kartu su kitomis valstybėmis narėmis.

Kaip šeštadienį pranešė VST, Lietuvos prisijungimas buvo patvirtintas gruodžio 11 d. Portugalijoje vykusiame aukščiausio lygio Eurogendfor tarpžinybinio komiteto (CIMIN) posėdyje. Jo metu narystės dokumentus pasirašė VST vadas Viktoras Grabauskas ir Portugalijos Nacionalinės Respublikinės gvardijos pajėgų vadas Rui Alberto Ribeiro Veloso.

Skelbiama, kad Lietuva, tapusi visateise Eurogendfor nare, įgijo lygiateisę balsavimo ir sprendimų priėmimo teisę CIMIN lygmeniu, galimybę aktyviai prisidėti prie tarptautinių operacijų bei centrinės Eurogendfor būstinės, štabo veiklos.

Taip pat VST įsipareigojo artimiausiu metu deleguoti tris pareigūnus į organizacijos centrinę būstinę Italijoje, Vičencoje.

VST dalyvauja Eurogendfor nuo 2009 m. partnerės statusu.

Šiuo metu Eurogendfor visateisėmis narėmis taip pat yra Prancūzija, Italija, Ispanija, Portugalija, Nyderlandai, Rumunija ir Lenkija.

Kaip buvo skelbta anksčiau, šių metų gegužės 7 d. Vidaus reikalų ministerija, gavusi Vyriausybės patvirtinimą, kreipėsi į Europos žandarmerijos Aukšto lygio komitetą su prašymu Lietuvai tapti pilnateise organizacijos nare. 

