Lietuvos futsal rinktinė Europos čempionatą pradėjo lygiosiomis prieš čekus

Šiandien pirmieji ant parketo žengė Armėnijos ir Ukrainos futbolininkai, o po atkaklios kovos laimėjo armėnai. Lietuvos rinktinė sirgalius nudžiugino trimis įvarčiais ir iškovotu tašku rungtynėse prieš čekus.
Lietuva 3:3 Čekija
Lietuvos futbolo aistruoliai šį vakarą buvo nudžiuginti atkaklia ir įvarčių kupina dvikova. Nuo pat rungtynių pradžios abi komandos apsikeitė grėsmingais smūgiais į vartus bei patikrino vartininkų reakciją.
Čekai pasižymėjo 9 minutę po kampinio – po Radimo Zarubos perdavimo pasižymėjo kapitonas Michalas Seidleris. Visgi varžovų pirmavimas neilgai truko, nes po trijų minučių įspūdingu smūgiu kamuolį į vartus pasiuntė Edgaras Baranauskas.
14 minutę vėl suveikė R. Zarubos ir M. Seidlerio jungtis, čekams pasinaudojus kampinio situacija – rezultatas tapo 1:2.
Mūsiškiai sugebėjo persverti rezultatą savo naudai prieš pat rungtynių pertrauką. Perėmus kamuolį aikštės viduryje, Ignas Raštutis 16 minutę preciziškai nukreipė kamuolį į čekų vartus. Arena paskendo euforijoje 18 minutę, kai J. Zagursko perdavimą „uždarė“ V. Derendiajevas – 3:2.
Antrajame kėlinyje lietuviams teko labiau koncentruotis į gynybines užduotis. Dentinho auklėtiniai kantriai ir dėmesingai darbavosi gynyboje ir blokavo čekų bandymus. 33 minutę Deivido Reimario smūgį atrėmė vartininkas Michalas Hula, o po dviejų minučių J. Zagurskas vos nenubaudė savo vartus apleidusių čekų, kurie metė visas pajėgas į savo puolimą.
Deja, likus 35-ioms sekundėms iki dvikovos pabaigos Čekijos rinktinei pavyko dramatiškai išlyginti rezultatą, pasižymėjus Mikusui Francisco. Geriausiu dvikovos žaidėju buvo pripažintas vartininkas Ernestas Macenis.
Kitas rungtynes Lietuvos rinktinė žais sekmadienį Kaune prieš ukrainiečius nuo 17 valandos.
Rungtynių statistika: Lietuva – Čekija 3:3 (3:2)
Kauno „Žalgirio“ arena, teisėjas – Dejanas Veseličius (Slovėnija)
Įvarčiai: 12 min. Edgaras Baranauskas, 16 min. Ignas Raštutis, 18 min. Vladimir Derendiajev (Lietuva); 9 ir 14 min. Michal Seidler, 39 min. Mikus Francisco (Čekija)
Įspėti: 10 min. Vladimir Derendiajev, 17 min. Paulius Osauskas (Lietuva); 10 min. David Drozd (Čekija)
Lietuvos rinktinės sudėtis: Ernestas Macenis, Albert Voskunovič, Justinas Zagurskas, Edgaras Baranauskas, Deividas Reimaris; Gustas Jaskutis, Ignas Raštutis, Vladimir Derendiajev, Tomas Bučma, Benas Spietinis, Lukas Sendžikas, Gytis Vasylius, Artūr Juchno, Paulius Osauskas.
Armėnija 2:1 Ukraina
Per pirmąjį Armėnijos ir Ukrainos rungtynių kėlinį žiūrovai įvarčių neišvydo, nors komandos atliko po penkis smūgius į vartų plotą, o ukrainiečiai demonstravo žaidybinę iniciatyvą. Armėnų gynybą galiausiai 25-ąją minutę pralaužė Vladyslavas Perviejevas. Armėnai 29-ąją minutę atsakė Mihrano Dermenžiano taikliu smūgiu.
Dvikovos pabaigoje, 38-ąją minutę M. Dermenžianas vėl pasižymėjo įvarčiu ir išplėšė čempionato debiutantams sensacingą pergalę.
