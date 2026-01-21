Analizė: Lietuva užsienio žiniasklaidoje daugiausia minima karo ir gynybos kontekste

Tyrimo duomenimis, pernai Lietuva užsienio žiniasklaidoje buvo paminėta 918 tūkst. kartų. Tuo metu Estija buvo minima 812 tūkst. kartų, o Latvija – 736 tūkst. kartus.
Apie 60 proc. visų publikacijų, kuriose minima Lietuva, buvo priskirtos konkretiems naratyvams. Dažniausiai minimos temos – Ukraina ir karo kontekstas (15,4 proc.), gynyba ir NATO (12,5 proc.), santykiai su Rusija (12,1 proc.). Jos nustelbė kitas svarbias temas, tokias kaip Lietuvos ekonomika ir verslas, energetika ir tvarumas, kelionės ir turizmas, migracija ir kt.
„Repsense“ duomenimis, didžiausias publikacijų apie Lietuvą skaičius fiksuotas JAV, Rusijos ir Ukrainos žiniasklaidoje, taip pat Vokietijoje ir Lenkijoje.
Bendrovės įkūrėjo Mykolo Katkaus teigimu, tai, kad daugiausia Lietuva domisi JAV ir Rusija, lemia šaliai klijuojama „pafrontės“ valstybės etiketė.
„Ar Lietuva ir Baltijos šalys išlieka pafrontės valstybėmis užsienio žiniasklaidos akimis? Duomenys rodo aiškų atsakymą – taip. Nenuostabu, kad Lietuva labiausiai domina JAV ir Rusijos žiniasklaidą. Visos kitos pastangos formuoti šalių įvaizdį ištirpsta geopolitinių įtampų migloje“, – pabrėžia M. Katkus.
Praėjusiais metais didelio tarptautinės žiniasklaidos dėmesio sulaukė Lietuvos vidaus politiniai įvykiai – ministro pirmininko Gintauto Palucko ir jo vedamo Ministrų kabineto atsistatydinimas.
Užsienio žiniasklaida taip pat nušvietė praėjusių metų gruodį Vilniuje surengtus protestus dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų, plačiai nuskambėjo ir Remigijaus Žemaitaičio antisemitiniai pareiškimai. Pastarieji daugiausia buvo analizuojami Rusijoje (apie 280 paminėjimų), JAV ir Lenkijoje.
Šis elektroninėje žiniasklaidoje vykdytas tyrimas apėmė 100 pasaulio valstybių, jo metu išanalizuoti 3,2 mln. paminėjimų, buvo atlikta apie 900 paieškos simuliacijų.
Naujausi komentarai