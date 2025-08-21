 Lietuva įteikė notą Rusijai

Lietuva įteikė notą Rusijai

2025-08-21 17:13
BNS inf.

Užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį įteikė Rusijos atstovui notą dėl naujausio Ukrainos apšaudymo raketomis ir koviniais dronais.

Lietuva įteikė notą Rusijai
Lietuva įteikė notą Rusijai / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Joje teigiama, kad Rusijos pajėgų tęsiamas teroras prieš Ukrainą tuo pačiu metu, kai Europa ir Jungtinės Valstijos deda didžiules pastangas nutraukti karą ir susitarti dėl ilgalaikės taikos, akivaizdžiai parodo, jog Kremlius nėra nusiteikęs atsisakyti agresyvių tikslų.

Šiame straipsnyje:
nota
nota Rusijai
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų