Joje teigiama, kad Rusijos pajėgų tęsiamas teroras prieš Ukrainą tuo pačiu metu, kai Europa ir Jungtinės Valstijos deda didžiules pastangas nutraukti karą ir susitarti dėl ilgalaikės taikos, akivaizdžiai parodo, jog Kremlius nėra nusiteikęs atsisakyti agresyvių tikslų.
Lietuva įteikė notą Rusijai
2025-08-21 17:13
Užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį įteikė Rusijos atstovui notą dėl naujausio Ukrainos apšaudymo raketomis ir koviniais dronais.
Lietuva įteikė notą Rusijai / Asociatyvi Freepik.com nuotr.