2025-10-22 09:31
Augustas Stankevičius (BNS)

Lietuva trečiadienio rytą atnaujino eismą per per pasienio su Baltarusija kontrolės punktus, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Lietuva atnaujino eismą per pasienio su Baltarusija punktus / VSAT nuotr.

Sprendimas uždaryti Medininkų ir Šalčininkų punktus naktį buvo priimtas į šalį iš Baltarusijos įskridus kelioms dešimtims kontrabandinių balionų, kurie sutrikdė ir Vilniaus oro uosto veiklą.

„Nuo 9 val. atnaujintas asmenų ir transporto priemonių tikrinimas ir praleidimas per pasienyje su Baltarusija veikiančius Medininkų ir Šalčininkų kontrolės punktus“, – teigiama VSAT pranešime.

Eismas laikinai buvo sustabdytas nuo trečiadienio maždaug 2.30 val. VSAT vado Rustamo Liubajevo sprendimu.

Anot pasieniečių, tokiu paros metu per abu minėtus punktus eismas ir srautai buvo minimalūs, incidentų dėl punktų uždarymo neįvyko.

