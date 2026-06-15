Koaliciją formuojančių partijų lyderiai surengs nuotolinį susitikimą

„Tikiu galutinai finalizuosime dokumentą“, – Eltai nurodė laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
Praėjusį penktadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai baigė koalicinės sutarties projektą. Tačiau kai kurias detales dar turi suderinti partijų lyderiai.
Šį dokumentą pasirašyti ketinama šią savaitę. Taip pat turėtų būti konkrečiau sutarta ir dėl ministrų portfelių.
Naujienų portalas „Lrytas“ skelbė, kad ketvirtadienį vykusių koalicinių derybų metu sutarta, jog demokratams „Vardan Lietuvos“ atitenka Energetikos, Sveikatos bei dar viena ministerija. Tiesa, kokia bus trečioji – Aplinkos ar Žemės ūkio – kol kas nėra aišku.
Kaip skelbė ELTA, LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Socialdemokratams nusprendus nutraukti koaliciją su „aušriečiais“, imta svarstyti, kad Ingą Ruginienę premjero poste turėtų keisti LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Pats politikas kol kas neatsako, ar imtųsi tokios lyderystės, žadą sprendimą paskelbti artimiausiu metu.
Prezidentas Gitanas Nausėda sekmadienį paragino M. Sinkevičių apie savo žingsnį informuoti kuo greičiau. Kartu jis vylėsi, jog derybos dėl naujos valdančiosios daugumos neužtruks.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas G. Nausėda.
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