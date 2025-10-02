Kazlų Rūdoje – „Dronų diena“: vyks konferencija, taktinės varžybos

Anot Krašto apsaugos ministerijos (KAM), šių metų renginyje vyks pirmą kartą kariuomenės organizuojamos pirmojo asmens vaizdo (FPV) dronų taktinės varžybos.
„Dronų dienos“ metu taip pat vyks ir konferencija, kurioje bus aptariami bepiločių orlaivių sistemų vystymo prioritetai bei sektoriaus plėtros perspektyvos.
Renginio metu numatoma bepiločių orlaivių bei kovos priemonių su jais paroda.
Pasak KAM, „Dronų dienos“ tikslas – stiprinti Lietuvos bepiločių orlaivių kūrėjų ir naudotojų ekosistemą, suburti įvairius dronų sektoriaus dalyvius, pasidalinti gerąja praktika ir aptarti bendradarbiavimo bei plėtros galimybes.
Šiemet renginyje dalyvaus 30 įmonių, atstovaujančių Lietuvos dronų gamintojus, taip pat antidronų sistemų kūrėjus ir vystytojus.
Kaip rašė BNS, daugiau dėmesio dronams skiriama tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, kur šiuos įrenginius abi pusės naudoja įvairioms užduotims nuo žvalgybos iki priešo taikinių naikinimo.
Tuo metu kovos su dronais priemonėmis labiau susirūpinta po to, kai Rusijos orlaiviai pastaraisiais mėnesiai įsibrovė į NATO narių Lenkijos, Estijos bei Rumunijos oro erdves.
