Kariuomenė: lapkritį informacinio spaudimo augimas fiksuotas Kaliningrado tranzito tema

Kaip ketvirtadienį pranešė kariuomenė, praėjusį mėnesį priešiškoje informacinėje erdvėje daug dėmesio buvo skiriama Lietuvos ir Baltarusijos pasienio situacijai ir Kaliningrado tranzito temai. Taip pat išliko aktyvi komunikacija apie neva priešiškus NATO veiksmus.
Pasak analitikų, fiksuoti 325 priešiški informaciniai atvejai, iš kurių 47 proc. buvo karine tematika.
Kaliningrado tranzito tema Rusijos informacinėje erdvėje plėtota reaguojant į Lietuvoje pasirodžiusias diskusijas dėl galimo tranzito ribojimo.
Priešišką retoriką vartojo Rusijos politikai teigę, kad tranzito apribojimas pažeistų ne tik dvišales Rusijos ir Lietuvos sutartis, bet ir Europos Sąjungos ir Rusijos susitarimus.
Kariuomenės teigimu, Rusijos užsienio reikalų viceministras Aleksandras Gruško sakė, kad NATO „treniruojasi blokuoti Kaliningradą“ ir militarizuoja Baltijos jūros regioną, bandydama apriboti Rusijos interesams svarbius jūrų srautus.
„Rusija, kalbant apie Kaliningradą, naudojo tarptautinę teisę kaip pagrindą legitimuoti agresyvią retoriką bei pateikti galimus karinius veiksmus kaip neišvengiamus ar „teisėtus atsakomųjų priemonių“ žingsnius. Tai leidžia Kremliui kurti įspūdį, kad įtampą regione provokuoja Lietuva, o Rusija tik „ginasi“ ir laikosi tarptautinių susitarimų“, – teigia kariuomenė.
Be kita ko, kariuomenė atkreipė dėmesį, kad lapkričio mėnesį Rusijos Saugumo Tarybos sekretorius Sergejus Šoigu interviu metu tvirtino, jog Europa „įnirtingai ruošiasi karui. Kremliaus atstovai teigė, kad Vakarų žvalgybos „organizuoja provokacijas“, o NATO tobulina „karo su Rusija metodiką“.
Daug dėmesio skirta Lietuvos ir Baltarusijos pasienio temai, anot analitikų, lapkritį Baltarusijos režimas siekė formuoti Lietuvos kaip neatsakingos ir išorės įtakai paklusnios valstybės įvaizdį.
„Aliaksandras Lukašenka ir kiti režimo atstovai kartojo žinutes, kad Lietuva nepagrįstai kaltina Minską dėl grėsmės kūrimo, o Baltarusija siekia dialogo ir „geranoriškai“ rūpinasi vairuotojais, užstrigusiais pasienyje. Teigta, kad būtent Lietuva nenori dialogo ir veikia „pagal Briuselio ir Vašingtono nurodymus“. Kartu skleistos žinutės, kad pasienio ribojimai buvo reikalingi tam kad „sukurti sąlygas pradėti teisėtą Kaliningrado blokadą“ bei gynybos finansavimui pagrįsti“, – nurodo kariuomenė.
Pasak analitikų, priešiškoje informacinėje aplinkoje matyti nuoseklios Rusijos ir Baltarusijos pastangos eskaluoti įtampą, o tokia komunikacija siekiama vaizduoti Lietuvą kaip priešišką valstybę.
