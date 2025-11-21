Sinkevičius: Kaliningrado tranzito stabdymas – kaip viena iš griežčiausių priemonių

„Tranzitas į Rusijos anklavą, teritoriją ir jo vienoks ar kitoks sustabdymas jis derintinas Europos Sąjungoje, jis nėra vienašališkas turbūt sprendimas, bet jis yra kaip galima priemonė iš jau griežčiausių priemonių kategorijos“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė M. Sinkevičius.
LSDP pirmininkas pabrėžia, kad taip pat neatmestinas ir kitų priemonių taikymas, įskaitant ir pakartotinį sienos su Baltarusija uždarymą. Anot jo, situaciją kitą savaitę dar kartą įvertins Nacionalinio saugumo komisija (NSK) ir esant poreikiui priims atitinkamus sprendimus.
„Yra tikrai galimybių grįžti net ir prie tos pačios sienos uždarymo. Tiesiog, einamuoju laikotarpiu turbūt bus stebima dinamika. Bet mes irgi turime koordinuotai ir stebėdami situaciją veikti“, – sakė socialdemokratų lyderis.
„Tai stebime situaciją, yra veiksmų planas, kitą savaitę komisija susirinks ir, jeigu reiks, priims atitinkamus sprendimus. Neverta jų anonsuoti, nes kita pusė irgi, matyt, turbūt klauso, ką mes kalbame, ką mes samprotaujame, ką mes planuojame ir ruošiasi kontraveiksmus“, – pridūrė jis.
Viliasi, kad vilkikams artimiausiu metu bus leista sugrįžti į šalį
M. Sinkevičius taip pat viliasi, kad Baltarusijos teritorijoje vis dar įstrigusiems vilkikams artimiausiomis dienomis visgi bus leista sugrįžti į šalį. Pasak jo, Lietuvos vilkikams sugrįžti į šalį gali trukdyti ir biurokratija.
„Visi gal supaprastintai žiūri į tą sienos atvėrimą – atrodo šlagbaumas nuleistas, tai (siena – ELTA) uždaryta, paspaudėme mygtuką, atsidarė ir visi važiuoja. Aš noriu tikėti, kad čia galbūt labiau biurokratija, o ne kažkokia poza, kad atidarėte, bet mes vis tiek laikysime jūsų transportininkus ir neleisime jiems išvykti. Aš noriu tikėti, kad čia gal kelių dienų reikalas ir jis išsispręs“, – sakė LSDP pirmininkas.
„Juolab, kad techninio pobūdžio ryšys užmegztas ir tikiuosi, kad Lukašenka ir tos šalies režimas laikysis žodžio. Žinome, kaip jie žodžio laikosi, bet patys rodė iniciatyvą tartis“, – pridūrė jis.
Penktadienį M. Sinkevičius taip pat informavo, kad Seimo LSDP frakcija ketina inicijuoti susitikimą su atsakingų tarnybų vadovais siekiant sutarti dėl sisteminių valstybės veiksmų.
Lietuva sieną su Baltarusija atidarė vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, nuo to laiko pasienyje įstrigę Lietuvos vežėjai negali išvykti iš specialių stovėjimo aikštelių.
Prasidėjus kontrabandinių balionų antplūdžiui, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, nusprendė uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija, tačiau Vyriausybės sprendimu jie atidaryti anksčiau.
Visgi, ketvirtadienį dėl kontrabandinių balionų grėsmės vėl sutrikus Vilniaus oro uosto veiklai, premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas teigė, kad, jei tokios hibridinės atakos kartosis, siena vėl gali būti uždaryta, taip pat ragino išleisti pasienyje įstrigusius Lietuvos vežėjus.
